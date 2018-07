Alianza Lima visitará a Melgar este miércoles (8:00 p.m. EN VIVO ONLINE vía Gol Perú), en el estadio Monumental UNSA de Arequipa, por la fecha 8 del Torneo Apertura 2018, que lideran los íntimos.

Alianza Lima, líder del Torneo Apertura con 15 puntos, se enfrenta a un durísimo rival que no puede perder si quiere seguir soñando con el título: Melgar (11). Lo primero que hace atractivo este partido son las matemáticas, porque si los íntimos le sacan siete puntos de ventaja, el equipo de Hernán Torres prácticamente le dice adiós a la chance de pelear en esta parte del campeonato.

Pero si Melgar logra imponer condiciones ante un Alianza Lima que llega motivado, vuelve a meterse a la pelea y podría dejar a los íntimos sin el primer lugar. Así que razones hay de sobra para jugar este partido a muerte, sin especular y arriesgando todo.

Alianza Lima goleó por 5-1 a Comerciantes Unidos en le fecha 7 del Torneo Apertura. El cuadro íntimo aseguró la punta del campeonato en el Estadio Alejandro Villanueva (Video: Gol Perú / Foto: @AlianzaLima)

Los íntimos, tras la goleada 5-1 a Comerciantes Unidos, van con la intención de sacar un resultado importante. Sobre todo, porque Pablo Bengoechea pondrá el mejor once que tiene y que no necesariamente es el mismo que jugó en Lima, sino quienes el entrenador cree que están mejor físicamente. Es decir, se viene la rotación que tan buenos resultados le dio el año pasado. Los arequipeños, en tanto, mantendrán el mismo once que cayó la fecha que pasó.

Alianza Lima vs. Melgar juegan un partidazo en Arequipa. Choque de interés nacional porque Sporting Cristal, el escolta de los íntimos, estará a la expectativa para ser el nuevo líder del Torneo Apertura.

Alianza Lima vs. Melgar: posibles alineaciones



Melgar: Diego Penny; John Narváez, Paolo Fuentes, Minzum Quina, Nilson Loyola; Jean Pierre Fuentes, Patricio Arce, Alexis Arias, Emiliano Biancucchi; Bernardo Cuesta, Hernán Rengifo.

DT: Hernán Torres

Alianza Lima: Leao Butrón; Luis Garro, Hansel Riojas, Gonzalo Godoy, José Guidino; Carlos Ascues, Tomás Costa, Aldair Fuentes, Alejandro Hohberg, Mario Velarde; Janio Posito.

DT: Pablo Bengoechea.