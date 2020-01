Pablo Bengoechea ironizó acerca de la derrota de Alianza Lima ante Millonarios por la Noche Blanquiazul al afirmar que “las presentaciones no son lo mío”. Pero la broma y la sonrisa que dibujó solo disimularon la bronca por algunos detalles de su equipo que desencadenó en la derrota en casa.

El entrenador uruguayo alabó los primeros 15 minutos que tuvo su equipo y calificó el gol como “muy bueno porque se anotó con mucha precisión y a buena velocidad”, pero tras ese tanto, todo cambió para mal.

“Quisimos jugar al show, un fútbol show y eso se hace en partidos de solteros contra casados, no acá. Debemos tener más precauciones, ser más conscientes de la responsabilidad que tenemos. Sí, hay que jugar lindo, hay que jugar bien pero siendo eficaz”, dijo.

Y agregó: “Hay que jugar al fútbol y el fútbol se juega para ganar siempre, no para dar espectáculo. Si se puede dar espectáculo bien, pero ganando. Espectáculo perdiendo, no me gusta”.

