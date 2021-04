En el duelo entre Alianza Lima vs. Deportivo Municipal, el árbitro del partido se vio envuelto en una gran polémica tras no sancionar un claro penal de Steven Rivadeneyra a Roberto Ovelar. El ariete del cuadro ‘Edil’ le ganó en velocidad al portero íntimo, quien lo derribó con las piernas. Sin embargo, el juez decidió no sancionar la pena máxima.

Alianza Lima vs. Deportivo Municipal: previa al duelo por Liga 1

El cuadro blanquiazul debutó en el torneo de la presente temporada en la jornada 3 ante Cusco FC, luego de que el TAS le dé la razón del reclamo que presentó sobre Carlos Stein. Alianza tomó el puesto de los carlistas y tendrá que recuperar los partidos que no disputó.

A pesar de que tuvieron pocas semanas de preparación y que no contaron con el total de sus figuras, Alianza dejó un buen sabor de boca ante los cusqueños. Para el encuentro de este martes Jefferson Farfán, flamante fichaje, podría hacer su debut en el torneo.

“Jefferson Farfán se encuentra bien, está trabajando a la par de sus compañeros. Como ya lo he dicho antes, la alineación del equipo la damos sobre el inicio del juego, el martes”, dijo Carlos Bustos en la conversación previa al encuentro con la prensa.

Si bien no adelantó si será titular ese día en el Alberto Gallardo, sí confirmó fue que “estará con el equipo, ya que estará en la concentración con el grupo y seguramente ese día la gente se enterará de cómo lo vamos a ocupar”.

“Se viene un partido importante y difícil. Si bien al rival no le ha tocado sumar, ha jugado dos partidos en toda la campaña y es un equipo que tiene su complejidad, también sus jugadores importantes, así que estamos terminando la preparación para llegar con todo el día martes”, agregó Bustos.