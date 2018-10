Alianza Lima vs. Municipal se enfrentan este lunes 8 de octubre por la fecha 5 del Torneo Clausura. El partido se jugará en el Estadio Nacional, desde las 3:30 p.m. (hora peruana) y será transmitido por la señal de Gol Perú.

Inicialmente este choque había sido programado para el 26 de septiembre en el Estadio Miguel Grau del Callao. No obstante, se tuvo que fijar otra fecha debido a que el elenco edil con consiguió concretar el alquiler del recinto.



Alianza Lima vs. Municipal | ¿A qué hora juegan el partido por la fecha 5 del Torneo Clausura?



Perú: 3:30 p.m. (Gol Perú)

Colombia: 3:30 p.m.

México: 3:30 p.m.

Chile: 5:30 p.m.

Argentina: 5:30 p.m.

Ecuador: 3:30 p.m.

España: 10:30 p.m.



Es por ello que en el primer feriado de octubre, Alianza Lima y Municipal disputarán un encuentro pendiente. Ambos equipos buscan la victoria para no quedar lejos de la lucha por el título del certamen, que lidera Melgar, con dieciséis unidades.

Alianza Lima tropezó a mitad de semana al perder 1-0 en su visita a Comerciantes Unidos, que batalla por mantenerse en la Primera División. El elenco victoriano, que dejaron pasar la oportunidad de acercarse al 'Dominó', marchan en el cuarto puesto, con diez puntos.

Como es de costumbre, Alianza Lima lucirá su tradicional camiseta blanquimorada en devoción al Señor de los Milagros, algo que se acostumbra desde 1971.

En la previa, el entrenador de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, comentó que no cree que los jugadores no sienten la carga por no haber campeonado en ninguno de los dos primeras competiciones del año: Torneo de Verano y Torneo Apertura.

"No creo que el plantel sienta una mochila por no haber ganado ninguno de los dos primeros torneos, es diferente a lo del año pasado. La temporada anterior se notaba un ambiente cargado, con mucha necesidad por salir campeón. Lo que veo este año es ilusión y ambición para campeonar, pero creo que el entorno es distinto", dijo el uruguayo en conferencia de prensa.

Municipal viene de una racha de cuatro partidos sin ganar. El último resultado de los ediles fue un empate a tres contra Real Garcilaso en Cusco. El cuadro que dirige Víctor Rivera está en la duodécima posición, con ocho unidades.

La última vez que Alianza Lima y Municipal se enfrentaron, los blanquiazules se llevaron la victoria, por 3-1, con goles de Tomás Costa, Alejandro Hohberg y Gonzalo Godoy. Yordy Vílchez descontó.

Alianza Lima vs. Municipal: probables alineaciones

Municipal: Steven Rivanedeyra; Eduardo Rabanal, Yordy Vílchez, Aldair Salazar, Álvaro Ampuero; Rodrigo Cuba, Rafael Guarderas, Armando Alfageme, José Manzaneda, Ricardo Buitrago y José Carlos Fernández.

Alianza Lima: Leao Butrón; Roberto Villamarín, Hansell Riojas, Gonzalo Godoy, Francisco Duclós; Maximiliano Lemos, Tomás Costa, Rinaldo Cruzado; Luis Ramírez, Alejandro Hohberg y Mauricio Affonso.