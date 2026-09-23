Alianza Lima no quiere perder ritmo durante el receso por fecha FIFA y ya tiene todo listo para disputar un amistoso internacional frente a Palestino de Chile. El encuentro se jugará en Matute y los hinchas que no puedan acudir al estadio también tendrán una alternativa para seguirlo en vivo.

El compromiso fue programado para el miércoles 30 de septiembre, desde las 8:00 p. m. (hora peruana), en el estadio Alejandro Villanueva. El duelo formará parte de la preparación del conjunto blanquiazul antes de afrontar la recta final del Torneo Clausura 2026.

Pero hay una pregunta que rápidamente apareció entre los aficionados: ¿por dónde se podrá ver el partido?

Ya hay transmisión para el Alianza Lima vs. Palestino: conoce el canal y la hora del partido. Foto: Alianza Lima

¿Qué canal transmitirá el Alianza Lima vs. Palestino?

La respuesta ya fue confirmada. El amistoso internacional entre Alianza Lima y Palestino será transmitido por L1 Max, canal oficial de la Liga 1.

La información fue dada a conocer por el periodista Kevin Pacheco, quien confirmó a través de sus redes sociales que la señal tendrá a su cargo la transmisión del encuentro desde Matute.

De esta manera, los hinchas blanquiazules tendrán la posibilidad de seguir el partido desde casa, además de la opción de acudir al estadio para acompañar al equipo.

¿Dónde ver L1 Max para seguir el partido?

Los aficionados podrán acceder a la señal de L1 Max a través de diferentes operadores de televisión por cable y plataformas digitales.

Entre las opciones disponibles se encuentran DirecTV, Claro TV, Best Cable y Movistar TV, además de otros operadores que cuentan con la señal.

El encuentro también podrá seguirse mediante L1 Play, la plataforma de streaming de L1 Max, que ofrece diferentes planes de suscripción.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. Palestino?

El partido internacional quedó programado para el:

Partido: Alianza Lima vs. Palestino

Fecha: miércoles 30 de septiembre de 2026

Hora: 8:00 p. m. (Perú)

Estadio: Alejandro Villanueva, Matute

Transmisión: L1 Max y L1 Play

Alianza Lima vs. Palestino se enfrentarán el miércoles 30 de septiembre. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo comienza la venta de entradas?

Los hinchas que quieran asistir al estadio podrán adquirir sus entradas desde este miércoles 23 de septiembre, a partir del mediodía.

El amistoso ante Palestino será una oportunidad para que el público de Alianza Lima vuelva a acompañar al equipo en Matute mientras el campeonato entra en su tramo definitivo.

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