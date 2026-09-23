Ya hay transmisión para el Alianza Lima vs. Palestino: conoce el canal y la hora del partido. Foto: Alianza Lima
Ya hay transmisión para el Alianza Lima vs. Palestino: conoce el canal y la hora del partido. Foto: Alianza Lima
Por Redacción EC

Alianza Lima no quiere perder ritmo durante el receso por fecha FIFA y ya tiene todo listo para disputar un amistoso internacional frente a Palestino de Chile. El encuentro se jugará en Matute y los hinchas que no puedan acudir al estadio también tendrán una alternativa para seguirlo en vivo.

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