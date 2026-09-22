Alianza Lima no quiere perder ritmo durante el receso del torneo Clausura por la fecha FIFA y tiene encaminados dos amistosos internacionales. El cuadro blanquiazul enfrentaría a Palestino de Chile el próximo 30 de septiembre, en un encuentro que se jugaría con público, mientras que también tiene pactado un partido ante Emelec de Ecuador, que se disputaría entre el 1, 2 o 3 de octubre, aunque la fecha todavía está por confirmarse.

En el caso de Emelec, el amistoso ya está confirmado. El Comercio consultó al club ecuatoriano y desde la institución señalaron que existe toda la predisposición para disputar el encuentro ante Alianza Lima. La única cuestión pendiente es la llegada de los pasajes, lo que permitirá definir finalmente el día del partido. Este compromiso se jugaría a puertas cerradas.

La intención de Alianza Lima es aprovechar la paralización para mantener en competencia a su plantel y evitar que el equipo pierda ritmo. Los últimos partidos dejaron algunos errores que no le permitieron mostrar la regularidad que tuvo durante el torneo Apertura, por lo que estos encuentros aparecen como una oportunidad para recuperar sensaciones antes del reinicio del Clausura.

Para Pablo Guede, estos partidos también representarían una oportunidad para continuar trabajando en los aspectos que busca corregir y seguir consolidando su idea de juego. La anterior paralización no permitió desarrollar el trabajo de la manera esperada por el técnico argentino y, en esta ocasión, contar con competencia podría ayudar al equipo a llegar con mayor ritmo al reinicio del campeonato.

Alianza Lima se encuentra actualmente en el décimo lugar del torneo Clausura con 16 puntos, mientras que Deportivo Garcilaso lidera la tabla con 22 unidades. En ese escenario, los íntimos consideran importante aprovechar el receso con estos amistosos para recuperar su mejor versión y afrontar la parte decisiva del campeonato con el objetivo de acercarse a los primeros lugares.

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