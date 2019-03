Copa Libertadores 2019: ¿Qué equipo peruano tiene más chances de ganar en su debut?

El debut de los equipos peruanos en la fase de grupos de la Copa Libertadores está a punto de comenzar. Alianza Lima, Sporting Cristal y FBC. Melgar llegan con la ilusión de hacer un gran papel en el torneo más importante de Sudamérica. Por ahora, los arequipeños han dejado una buena impresión al dejar a dos clubes importantes en carrera: Universidad de Chile y Caracas FC, en partidos apretados.

Los ‘rojinegros’ junto a los íntimos y celestes tienen cosas en común: sus técnicos son argentinos, han renovado a buena parte de su plantel y poseen jugadores de selección.

►Alianza Lima vs. River Plate: fecha, horario y señal TV del duelo por Copa Libertadores



►Copa Libertadores 2019: Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar ya conocen a los árbitros para su debut



►Sporting Cristal vs. Universidad de Concepción: fecha, hora y canal del duelo por Copa Libertadores



Melgar ha encontrado con Jorge Pautasso una reinvención en torneos internacionales. Este 2019 han tenido su mejor campaña en la historia de este torneo al conseguir dos victorias en la fase previa de la Libertadores. El cuadro dominó también ha resaltado por la buena cantidad de pases acertados: 1139, según informa Conmebol. En cuanto a jugadores de selección, la reciente llegada de Christian Ramos favorecerá a la defensa. También destaca la figura de Alexis Arias, citado en la última convocatoria de Ricardo Gareca y John Narvaes, internacional con Ecuador, quien también es uno de los jugadores con más quites de la Copa con 16.

Sporting Cristal perdió algunas de sus figuras y a Mario Salas. Ante ello y respetando el manual de estilo, contrataron a Claudio Vivas, conocido por su juego ofensivo. Los celestes lideran la tabla de la Liga 1 Movistar y han demostrado mucha solidez defensiva como efectividad. Si bien no es el cuadro contundente del año pasado, han sido muy efectivos sus ingresos al área rival. La superioridad la manejan en los 90 minutos como ocurrió en Huancayo y en el Callao, siendo más parejo ante Alianza Lima, con un gol terminaron el partido. También poseen jugadores de selección: Horacio Calcaterra y Christofer Gonzáles

En La Victoria, Alianza Lima cambió el libreto de Pablo Bengoechea por el de Miguel Ángel Russo. Los íntimos proponen ahora un juego más vertiginoso y por las bandas. También se han cambiado bastantes nombres en el plantel, principalmente en la defensa y medio sector. Entre los jugadores más destacados están Pedro Gallese y Wilder Cartagena, dos mundialistas que demuestran estar a un nivel superior al acostumbrado en el fútbol peruano. Mención honrosa para José Miguel Manzaneda, quien también ha demostrado mucho ímpetu en el juego.

Veamos sus chances en el debut copero



Alianza Lima vs. River Plate

Alianza Lima tiene sin duda el arranque más difícil de los tres peruanos en Copa porque su rival es nada menos que River Plate, el vigente campeón de América liderado por Marcelo Gallardo. Los ‘millonarios’ vendrán con todo su poderío a la capital para “malograr” la fiesta blanquiazul. A pesar de las bajas de Milton Casco y Ezequiel Palacios, han recuperado a Nacho Fernández, Gonzalo Montiel y Juan Fernando Quintero. Los bonaerenses son amplios favoritos si juegan al nivel competitivo que están acostumbrados.

En cuanto a Alianza, deberá mejorar mucho en la zona defensiva, su talón de Aquiles en las últimas temporadas. Si bien con Cartagena han ganado recuperación en el mediocampo, aún falta brindar seguridad en la zaga central.

El choque es este miércoles 6 de marzo a las 7:30 p.m.

Sporting Cristal vs. Universidad de Concepción

Los celestes inician su travesía en Chile ante Universidad de Concepción, un equipo sin mucho cartel, pero con mucha verticalidad y velocidad por las bandas propia del fútbol sureño. Sin embargo, no han tenido un buen inicio en su respectiva liga local, En tres partidos, solo han sumado un punto. Cristal, por el contrario, marcha bien la Liga 1 y viene con la moral al tope. No me sorprendería un triunfo peruano en el debut.

Partido se jugará este 6 de marzo a las 5:30 p.m. (hora peruana)

FBC. Melgar vs. San Lorenzo

Los arequipeños reciben a un debilitado San Lorenzo, último en la Super Liga argentina y muy cerca de la zona del descenso. A comparación de Alianza y Cristal, Melgar viene con un ritmo de Copa, eliminó a dos importantes equipos y jugará de local, donde es fuerte. Los ‘cuervos’ deberán cambiar el chip si buscan encontrar su lugar en la Libertadores, pues no obtienen un triunfo desde hace cuatro meses.