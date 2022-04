Conforme a los criterios de Saber más

El arranque de su carrera fue tan furioso como prometedor. Recién había cumplido los 20 años y ya había ganado el primero de los tres títulos que logró con el América de Cali entre 2000 y 2003. Lateral zurdo con gran técnica que podía jugar en el medio. De hecho, fue considerado por muchos como el mejor lateral de América. Pero así como el fútbol de golpe le dio todo, a temprana edad se lo quitó. Las constantes lesiones hicieron que se retire a los 33 años, luego de jugar por diversos clubes. Dos de sus exequipos se enfrentan esta noche por la Copa Libertadores: Alianza Lima (llegó en 2007) y River Plate (2003-04). El colombiano, que casi está recuperado al 100% del accidente cerebrovascular que sufrió en 2019, conversó con DT El Comercio sobre el Alianza vs. River que, si todo continúa con normalidad, se jugará esta noche.

—¿Hace cuánto decidió crear una academia de fútbol con el exfutbolista Fabián Vargas y cómo va ahora?

Llevamos aproximadamente siete años. Ahora tenemos alrededor de 300 niños y estamos ayudando el proceso de estos muchachos para darles una opción más de vida. Es una labor muy bonita y con recompensas. Ya tenemos varios jugadores en equipos profesionales: John Jairo Solis en Fortaleza; Nicolás Rodríguez; que es 2004, está en la Sub 20 de Fortaleza aunque ya debutó en primera división; Sebastián García en Atlético Huila; y Samuel Rivera que estuvo en Alianza Petrolera, pero hoy está prestado a un equipo de Segunda.

—¿El tema de la academia y el trabajo que eso conlleva amortiguó la tristeza de haberte retirado a los 33 años por lesiones?

Sí. Al principio fue una decisión difícil porque es lo que he hecho toda mi vida. Desafortunadamente tuve muchas lesiones musculares y eso fue lo que hizo que tomara esa decisión. Ahorita está superado el tema.

—Arrancaste tu carrera por los cielos en América de Cali y tu primera experiencia fuera de Colombia, ¿cómo lo viviste?

En River Plate tuve varias etapas. El primer semestre fue difícil, no solo para sino también para el grupo. No hicimos un buen torneo, pero llegamos a la final de la Copa Sudamericana aunque perdimos con Cienciano. El segundo semestre fue mejor, fuimos campeones del Clausura. En general fue un paso muy bueno, lo aproveché muchísimo para seguir creciendo.

—Esa final ante Cienciano quedó marcada en la historia del fútbol peruano. ¿Ustedes cómo la sufrieron?

Para nosotros fue muy duro. Veníamos de un semestre difícil y queríamos aliviar a la hinchada con esa copa. Con todo respeto al rival, River tenía que haber ganado esa Sudamericana, pero Cienciano hizo un gran partido en Buenos Aires , nos empató 3-3 y ese resultado fue el que hizo la diferencia.

Alianza Lima hace su estreno en la Copa Libertadores 2022 frente a un grande de Argentina, River Plate.

—¿Hubo exceso de confianza por enfrentar a un rival que jugaba su primera final internacional?

No, para nada. Simplemente hicieron las cosas bien. En Buenos Aires hicimos un gran partido, pero tuvimos tres errores defensivos y ellos aprovecharon. En la vuelta se nos hizo bastante difícil por la altura de Arequipa.

—En ese equipo estaba Marcelo Gallardo, hoy técnico de River Plate. ¿Desde esa época ya mostraba pistas de ser el entrenador que es ahora?

Sí, ya se veía perfilado para ser un gran técnico. Ha demostrado con creces ser el mejor de Sudamérica. Era un jugador ya maduro, venía del Mónaco de Francia y tenía un liderazgo en el plantel importante. Su experiencia nos ayudó en ese momento. Y como te dije, ya se veía que iba a tomar el camino de director técnico.

—¿Cuándo le golpeó a Gallardo, y a River, perder esa final?

Fue un golpe bastante duro para todos. Antes habíamos dejado en el camino a Sao Paulo de Brasil. La verdad es que íbamos con buena actitud para ser campeones, pero no se dio. Gallardo, junto a Marcelo Salas, manejaron bien el grupo y la situación para que no nos choque.

—¿Marcelo Gallardo es el mejor técnico en la historia de River Plate?

Sí. Los números lo avalan. Es el técnico con más títulos y ha hecho resurgir esa forma de jugar de River que es ser un equipo aguerrido, que trata bien la pelota y juega muy bien al fútbol. Además ha subido jugadores interesantes de las divisiones menores. Eso hace que el club crezca en la parte futbolística y económica.

—¿Este River, con todas sus contrataciones, es candidato fuerte a ganar la Libertadores este año?

Siempre lo va a ser. River, Boca Juniors y los grandes de Brasil lo son. Pero luego el camino determina cómo les irá. A River siempre hay que tenerlo como candidato. Ahora trajo nuevamente a Juanfer Quintero, un jugador de jerarquía que da un plus importante en el mediocampo.

—El debut de River, si nada cambia, será este miércoles ante Alianza Lima, club en el que también jugaste, en 2007…

Me hubiera gustado jugar más. Desafortunadamente el cuerpo técnico que estaba en ese momento no fue el que me llevó y eso me afectó. P ero, bueno, el cariño siempre fue el mismo y aprendí de esa experiencia. Aparte que en Lima me trataron bien desde que llegué hasta que me fui.

—Llegaste a un equipo con la presión de salir bicampeón y hacer un buen papel en la Libertadores; sin embargo, en la Copa no logran hacer ni un punto. ¿Cuál fue la razón?

Creo que la pretemporada que hicimos en Estados Unidos (Los Angeles y Miami) por un mes no fue nada buena ni lo exigente que debería haber sido. Creo que esa fue la base o la causa del rendimiento que tuvimos a lo largo del torneo y en la Copa Libertadores. Cuando uno va a la Copa tiene que prepararse de una forma diferente, muy dura y nosotros no lo hicimos.

—En caso de jugarse, ¿Alianza puede ganarle a River y sus figuras?

Sí, Alianza puede ganarle. Esos equipos siempre van de menos a más y en el fútbol son once contra once y cualquier cosa puede pasar. No será fácil porque sabemos de la calidad que tiene el plantel de River, pero es posible. La Copa Libertadores tiene esas noches heroicas y podría ser una.

—Digo “en caso de jugarse” porque por la crisis social que se vive en el Perú hay mucha incertidumbre. En Colombia el año pasado se vivió algo similar con las protestas…

Desafortunadamente los temas políticos hacen que se retrase todo y, en muchos casos, afectan al fútbol. No es una situación fácil de vivir para el hincha. Acá en Colombia lo vivimos, ahora estamos en campaña electoral y espero que todos tomemos la mejor decisión por el futuro nuestro.

—Han pasado algunos días, pero ¿cómo ha vivido Colombia después de quedarse fuera del Mundial?

Ha sido difícil porque veníamos de un proceso bueno, de estar en dos mundiales seguidos con el profesor Néstor Pékerman. No sé por qué se cortó el proceso. Se cambió de técnico, no funcionó y la consecuencia es la que ya sabemos. Ha sido muy duro para nosotros quedarnos fuera de Qatar porque tenemos una camada de jugadores en clubes importantes . Hay que hacer una retroalimentación y mantener lo que se hizo bien, y cambiar lo que se hizo mal. Hay que reestructurar el fútbol en Colombia, no solo a nivel de selección sino también de clubes.

—¿Es el fin de una era?

Sí. Hay jugadores que ya cumplieron su ciclo. Estamos agradecidos por lo que han hecho, pero por cuestión de edad se debe hacer ya el recambio. No total, pero sí gradual. Hay jugadores que aún pueden seguir dando la mano en la selección y hay que tenerlos.

Kilian Virviescas jugó en Alianza Lima en 2007.

—¿El recambio debe ser con un nuevo técnico o continuando con Reinaldo Rueda?

Con un cuerpo técnico diferente, con ideas frescas. Y hay que ser claros: la federación debe dejar trabajar al técnico que venga, desde las divisiones inferiores, que se haga una estructura general. Tenemos jugadores importantes para hacerlo.

—Ricardo Gareca sonó en algún momento como candidato para la selección colombiana. ¿Cómo ven su trabajo en Perú?

Ricardo Gareca es ídolo en América de Cali. Nosotros, los hinchas, lo queremos mucho. Sonó como una opción, como también Marcelo Bielsa. Sería una opción porque ha demostrado con Perú ser una gran técnico de selecciones. Los ha llevado a un Mundial y ahora está en el repechaje.

—¿La visión sobre la selección peruana en Colombia ha cambiado en los últimos años gracias a Gareca?

Perú siempre ha sido una selección con jugadores técnicamente exquisitos, pero Gareca le ha dado al juego peruano más competitividad y eso ha sido sumamente importante. Hoy, Perú es una selección difícil, juega muy bien y tiene el sello de entregarse al máximo en cada partido.

—¿Perú es favorito en el repechaje para ir al Mundial?

Lo veo como una muy buena opción. Es un equipo con fundamentos para dañar al rival y solidaridad a la hora de defender. Como sudamericano, haré fuerzas para que clasifique.

—Hace unos años sufriste un accidente cerebrovascular, ¿qué pasó exactamente?

Si, fue producto de un foramen oval, que es un pequeño hueco entre dos ventrículos que todos tenemos al nacer. Normalmente se cierra, pero a mí no se me cerró. Eso hizo que se hiciera un torbellino donde el resultado fue un coágulo de sangre que me subió al cerebro. Cuando pasó todo, medio mucho miedo. Estuvimos como 15 días en exámenes buscando la causa. Mediante una resonancia magnética que se me practicó al cerebro se encontró que ya me había dado dos infartos cerebrales antes. Yo le doy muchas gracias a Dios porque es él quien me tiene acá. Hizo que mi papá estuviera cerca cuando pasó todo para que me lleve a la clínica lo más rápido posible. Me dañó el 30% del cerebro pero en una zona que nunca utilizamos.

—¿Cómo estás hoy?

Hace seis meses me chequearon y todo salió bien. Tengo que tomar anticoagulantes todos los días después del almuerzo, pero el resto salió todo muy bien. No tuve secuelas. De pronto me quedó un poco de falta de sensibilidad en la mano y pie izquierdo, pero me he ido recuperando. Lo importante es que estoy bien y puedo jugar al fútbol de manera recreativa.

—A veces uno cree que los futbolistas -y deportistas en general- están exentos de sufrir enfermedades…

Sí, por eso hago un llamado de atención a los clubes profesionales para que sean un poco más rigurosos con sus exámenes médicos, así se tomen dos o tres días. Pero deben tratar de tener todo el historial de cada jugador en todo sentido para no después tener episodios que lamentar.

