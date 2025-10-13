Era cuestión de tiempo. Este lunes, las autoridades del Ministerio del Interior dieron luz verde al Alianza Lima vs. Sport Boys, a disputarse este jueves 16 por la fecha 14 del Torneo Clausura, pero con una restricción: que se juegue solo con hinchas locales. El cuadro blanquiazul accedió y lo comunicó mediante sus redes sociales.

“Por disposición de la Policía Nacional del Perú, el partido ante Sport Boys, programado para este jueves en el Estadio Alejandro Villanueva, se jugará únicamente con hinchada local”, se puede leer en el comunicado del cuadro blanquiazul

Asimismo, Alianza Lima anunció que se devolverá el dinero a aquellas personas que compraron entradas para las tribunas visitantes: “Se les iniciará el proceso de devolución a través de la entidad bancaria vinculada a la compra”.

La decisión de jugar solo con hinchada local busca evitar posibles incidentes en medio del contexto político y social que atraviesa el país. Las autoridades quieren reducir los riesgos durante la jornada de movilizaciones convocados para dichos días en distintos distritos de la capital.

No obstante, la noticia favorece a Alianza Lima, ya que no modificará su planificación deportiva esta semana. Los íntimos necesitan sumar puntos para escalar posiciones en el Acumulado; mientras que los rosados también urgen una victoria que los mantengan alejados del descenso.

