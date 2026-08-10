Marco Huamán salió lesionado y exárbitro FIFA apunta contra el VAR: “Es tarjeta roja”. Foto: @L1MAX_
Marco Huamán salió lesionado y exárbitro FIFA apunta contra el VAR: “Es tarjeta roja”. Foto: @L1MAX_
Por Redacción EC

La polémica no terminó con el empate entre Sport Boys y Alianza Lima. Una de las jugadas que continúa generando debate es el pisotón que sufrió Marco Huamán, quien tuvo que abandonar el campo apenas a los 10 minutos debido a una lesión en el tobillo derecho.

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