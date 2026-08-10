La polémica no terminó con el empate entre Sport Boys y Alianza Lima. Una de las jugadas que continúa generando debate es el pisotón que sufrió Marco Huamán, quien tuvo que abandonar el campo apenas a los 10 minutos debido a una lesión en el tobillo derecho.

El exárbitro FIFA y expresidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), Winston Reátegui, analizó la acción y consideró que el delantero de Sport Boys, Luciano Nequecaur, debió recibir una sanción más severa.

Exárbitro FIFA explica por qué el pisotón a Marco Huamán debió terminar en tarjeta roja. Foto: @L1MAX_

Durante el programa Al L1MITE, Reátegui explicó que la ausencia de una intención deliberada por parte de Nequecaur no elimina la posibilidad de una expulsión. Para el exjuez, la intensidad de la acción fue determinante.

“Por más que sintamos que no hay intención del jugador rosado, existe una intensidad alta y la intensidad, ya sabemos, es la combinación de la fuerza y velocidad. Si encontramos y si ubicamos en el contexto, es tarjeta roja, yo me voy por que es tarjeta roja. El VAR lo debió invitar (a Bruno Pérez) a que revise la jugada”, señaló Reátegui.

De acuerdo con su análisis, la intervención del VAR era necesaria para que el árbitro Bruno Pérez pudiera revisar nuevamente la acción y evaluar una posible expulsión.

🎙️@WinstonReategui sobre el pisotón de Nequecaur a Huamán: "Existe una intensidad alta del jugador rosado. YO ME VOY POR UNA TARJETA ROJA Y EL VAR LO DEBIÓ INVITAR A VER LA JUGADA".



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El pisotón obligó a Marco Huamán a salir a los 10 minutos

La acción se produjo durante la disputa de un balón dividido. Nequecaur terminó pisando el tobillo derecho de Huamán, quien quedó tendido sobre el terreno de juego y no pudo continuar.

El lateral de Alianza Lima, de 23 años, fue reemplazado a los 10 minutos por el chileno Nicolás Díaz.

Tras el encuentro, Huamán fue visto abandonando el Estadio Nacional con muletas y una bota ortopédica, acompañado por integrantes del cuerpo técnico de Alianza Lima.

A falta de una confirmación oficial del club, el periodista José Varela informó que el futbolista padecería un esguince de segundo grado en el tobillo derecho, lesión que podría mantenerlo alejado de las canchas durante al menos tres semanas.

Nequecaur pidió disculpas tras la lesión

Por su parte, Luciano Nequecaur se pronunció después del partido y lamentó lo ocurrido con el jugador aliancista. El delantero aseguró que no tuvo intención de provocarle una lesión y contó que buscó a Huamán para disculparse.

“Le fui a pedir disculpas (a Huamán) terminando el partido, porque de bruto nomás ahí lo pisé y él se dobla el tobillo. No fue de mala intención y por eso le fui a pedir disculpas. Esperemos que no sea nada y se recupere pronto”, sostuvo ante la prensa.

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