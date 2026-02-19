Alianza Lima vs. Sport Boys: previa y últimas noticias del partido por Liga 1

Resumen



Alianza Lima ya palpita el partido contra Sport Boys en Matute

Alianza Lima ya palpita el partido contra Sport Boys en Matute


Estos son los convocados de Sport Boys para el partido contra Alianza Lima en Matute

Estos son los convocados de Sport Boys para el partido contra Alianza Lima en Matute


Sport Boys, por su parte, es décimo en la tabla de la Liga 1 con cuatro puntos, y en la fecha pasada le ganó por 1-0 a Atlético Grau en el Callao. Los rosados tienen un triunfo, un empate y una derrota en lo que va de la competición.



Alianza Lima, cuarto en la tabla de posiciones con 7 puntos, llega al encuentro ante los rosados tras un empate sin goles ante Alianza Atlético de Sullana. Los victorianos tienen dos victorias y un empate en lo que va del torneo, y ahora como locales intentarán sumar un nuevo triunfo que les permita seguir peleando en los puestos de vanguardia de la clasificación.



Todas las incidencias online y el minuto a minuto del encuentro podrás seguirlos en esta misma nota de El Comercio.



Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra. 



El partido comenzará a las 8 p.m. y será transmitido en vivo por el canal Liga 1 Max.



Alianza Lima recibe a Sport Boys en el partido por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El encuentro se jugará este viernes 20 de febrero en el estadio de Matute. 

