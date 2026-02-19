Alianza Lima vs. Sport Boys: previa y últimas noticias del partido por Liga 1

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Alianza Lima vs. Sport Boys: minuto a minuto por Liga 1
Sport Boys, por su parte, es décimo en la tabla de la Liga 1 con cuatro puntos, y en la fecha pasada le ganó por 1-0 a Atlético Grau en el Callao. Los rosados tienen un triunfo, un empate y una derrota en lo que va de la competición.
Alianza Lima, cuarto en la tabla de posiciones con 7 puntos, llega al encuentro ante los rosados tras un empate sin goles ante Alianza Atlético de Sullana. Los victorianos tienen dos victorias y un empate en lo que va del torneo, y ahora como locales intentarán sumar un nuevo triunfo que les permita seguir peleando en los puestos de vanguardia de la clasificación.
Todas las incidencias online y el minuto a minuto del encuentro podrás seguirlos en esta misma nota de El Comercio.
Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.
El partido comenzará a las 8 p.m. y será transmitido en vivo por el canal Liga 1 Max.
Alianza Lima recibe a Sport Boys en el partido por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El encuentro se jugará este viernes 20 de febrero en el estadio de Matute.
