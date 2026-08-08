Alianza Lima vs. Sport Boys:
Se jugarán siete minutos de adición.
¡Se salvó Sport Boys! Girotti tuvo el gol de la victoria en sus botines.
¡Cambios en Sport Boys!
Erick Gonzales y Percy Liza ingresan al terreno de juego por Jostin Alarcón y Pablo Erustes.
¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ALIANZA LIMA!
Federico Girotti apareció en el momento más complicado para marcar el empate 1 a 1 ante Sport Boys.
Bruno Pérez decidió anular la jugada por una mano de Urruti en una jugada previa al gol.
Bruno Pérez revisará la jugada en el VAR por una posible mano de Luis Urruti.
¡GOOOOOOOOOOOOOOL DE SPORT BOYS!
Luis Urruti marcó en los primeros instantes del segundo tiempo con complicidad del portero Alejandro Duarte.
¡INICIÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
Se jugarán tres minutos de adición.
Hansell Riojas es amonestado por una mano en la cara sobre Gaibor.
¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE SPORT BOYS!
Jostin Alarcón apareció tras una habilitación de Urruti y marcó el primero del partido ante Alianza Lima.
Luis Advíncula probó con un disparo de media distancia, pero el balón se va del terreno de juego.
Pablo Guede no está nada contento con los primeros minutos en el Estadio Nacional.
Marco Huamán no da más: será sustituido por Nicolás Díaz. Lesión preocupante del lateral 'blanquiazul'.
Luciano Nequecaur se ganó la tarjeta amarilla por la falta sobre Huamán.
Nequecaur pisó a Marco Huamán. El lateral 'blanquiazul' está visiblemente adolorido.
¡Avisó Sport Boys! El conjunto rosado tuvo el primero en la cabeza de Luciano Nequecaur.
¡INICIÓ EL PRIMER TIEMPO!
Carlos Zambrano se dirigió al banco de Alianza Lima para saludar a Pablo Guede.
Cuidados y restricciones para asistir al Estadio Nacional.
Alineaciones de Alianza Lima vs. Sport Boys
- Alianza Lima : Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Fernando Gaibor, Esteban Pavez, Jairo Vélez; Paolo Guerrero, Federico Girotti y Eryc Castillo.
- Alianza Atlético : Diego Melian; Emilio Saba, Carlos Zambrano, Hansell Riojas, Mathías Llontop; Jostin Alarcón, Hernán Da Campo, Oslimg Mora; Luis Urruti, Pablo Erustes y Luciano Nequecaur.
Alianza Lima recibe a Sport Boys este sábado 8 de agosto del 2026 por la jornada 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2026 en el Estadio Nacional. Ambas plantillas protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la fecha. Los ‘rosados’ harán sentir su localía en busca de una nueva victoria que los coloque en la cima de la tabla; por su lado, los ‘íntimos’ lucharán por mantenerse invictos.
¿Dónde ver Alianza Lima vs. Sport Boys EN VIVO por Liga 1 2026?
La transmisión del partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys EN VIVO por la jornada 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Sport Boys por Liga 1 2026?
El partido de Alianza Lima vs. Sport Boys por la jornada 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 empieza a las 8:00 PM de Perú este sábado 8 de agosto del 2026.
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:00 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 8:00 p.m.
- Bolivia, Chile, Venezuela, Estados Unidos: 9:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 10:00 p.m.
- España: 3:00 a.m. del domingo.
¡BIENVENIDOS!
Aquí inicia la cobertura del partido de Alianza Lima vs. Sport Boys por la jornada 4 del Torneo Clausura de la Liga 1.
¡FINAL DEL PARTIDO!