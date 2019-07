Alianza Lima vs. Sport Boys: Rodríguez cayó en el área rosada, pero el árbitro no lo consideró penal | VIDEO Felipe Rodríguez estuvo cerca del 2-1 parcial del Alianza Lima vs. Sport Boys por la jornada 1 del Torneo Clausura. El uruguayo fue derribado dentro del área rival

