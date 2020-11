El duelo entre Alianza Lima y Sport Huancayo será el compromiso que tendrá más atención en la jornada sabatina de la Liga 1. Los Blanquiazules corren peligro de perder la categoría, una noticia que puede afectar al campeonato local, según comentó José del Solar, entrenador de la Universidad César Vallejo.

‘Chemo’ del Solar aseguró que los clubes tradicionales como Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal no deberían estar en el campeonato de ascenso. No solo por la historia que posee cada uno, también por todos los inconvenientes que podría ocasionar tamaña situación.

“Me parece muy mal que Alianza se vaya a Segunda División. Creo que en nuestro fútbol, Universitario, Alianza y Sporting Cristal son los abanderados, los históricos. Sinceramente me cuesta pensar un torneo sin Alianza en Primera División”, declaró el técnico en una entrevista con el programa Fútbol Como Cancha de RPP.

Eso sí, Del Solar aclaró que los victorianos tienen la misión de sellar la permanencia dentro del campo contra Sport Huancayo, que también llegará con necesidades a la última jornada. “Pero, el derecho de estar en Primera o Segunda División te lo tienes que ganar en la cancha”, añadió.

De otro lado, el DT lamentó la intención de solicitar la anulación del descenso en esta temporada. “Las reglas del juego se ponen antes de empezar y no tres días de terminar el campeonato. No veo coherente que en estos momentos quieran cambiar las reglas del juego, no me parece saludable”, manifestó.

‘Chemo’ del Solar también criticó la programación de la novena jornada. “Nos interesa el partido de Binacional y la ‘U’, porque podríamos quedar segundos en el acumulado y ese partido tiene que jugarse en el mismo horario del Boys-Vallejo. No es lo mismo jugar un partido después, sabiendo los resultados. Sé cómo es esto y la gran diferencia que existe al no definir en simultáneo”, cerró.