Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO
Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Alianza Lima vs Sport Huancayo por la Liga 1 será Fanatiz.
Si deseas ver el partido de Alianza Lima vs Sport Huancayo por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido.
¿Dónde ver Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO por Liga 1 2026?
La transmisión del partido entre Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO por la jornada 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.
Alianza Lima visita a Sport Huancayo en el inicio del Torneo Apertura de Liga 1 en el estadio IPD de Huancayo este viernes 30 de enero del 2026. Los dirigidos por Pablo Guede llegan a su debut con varios partidos de preparación y esperan conseguir sus primeros 3 puntos del año, cuando se enfrenten al equipo comandado por Roberto Mosquera, que llegó esta temporada al ‘Rojo Matador’.
Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión del minuto a minuto del partido entre Alianza Lima vs Sport Huancayo por la jornada 1 del Torneo Apertura de la Liga 1.
Convocados de Alianza Lima para enfrentar a Sport Huancayo.