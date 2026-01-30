Redacción EC
Redacción EC

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO

Previa

Convocados de Alianza Lima para enfrentar a Sport Huancayo.

Previa

Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Alianza Lima vs Sport Huancayo por la Liga 1 será Fanatiz.

Previa

Si deseas ver el partido de Alianza Lima vs Sport Huancayo por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido.

Previa

¿Dónde ver Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO por Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO por la jornada 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

Previa

Alianza Lima visita a Sport Huancayo en el inicio del Torneo Apertura de Liga 1 en el estadio IPD de Huancayo este viernes 30 de enero del 2026. Los dirigidos por Pablo Guede llegan a su debut con varios partidos de preparación y esperan conseguir sus primeros 3 puntos del año, cuando se enfrenten al equipo comandado por Roberto Mosquera, que llegó esta temporada al ‘Rojo Matador’.

Previa

Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión del minuto a minuto del partido entre Alianza Lima vs Sport Huancayo por la jornada 1 del Torneo Apertura de la Liga 1.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC