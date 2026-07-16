Alianza Lima iniciará su participación en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 enfrentando a Sport Huancayo, en un partido que marcará el comienzo de su camino hacia el gran objetivo de la temporada: conquistar el título nacional.

El equipo dirigido por Pablo Guede llega con la confianza de haber ganado el Torneo Apertura, por lo que los hinchas blanquiazules esperan que el club mantenga el nivel mostrado durante la primera parte del campeonato.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Sport Huancayo?

El encuentro entre Alianza Lima y Sport Huancayo está programado para el domingo 19 de julio, desde las 19:00 horas (hora peruana).

¿Qué canal transmitirá Alianza Lima vs Sport Huancayo?

El compromiso será transmitido en exclusiva por L1 Max, canal oficial encargado de emitir los partidos del Torneo Clausura 2026.

Los hinchas podrán acceder a la señal a través de los siguientes operadores de televisión por suscripción:

Best Cable

DirecTV

Claro TV

Win

Movistar TV

¡𝑬𝒏 𝒄𝒂𝒔𝒂, 𝒄𝒐𝒏 𝒏𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒈𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒚 𝒄𝒐𝒏 𝒖𝒏 𝒔𝒐𝒍𝒐 𝒐𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒎𝒊𝒓𝒂! 🤜🏾🤛🏾



Cada partido, cada aliento y cada minuto cuentan y nos acercan a donde queremos llegar.🫶🏾



¡Este domingo nos vemos en casa!🔥



▶️ https://t.co/kehYkPbc7d… pic.twitter.com/v3HNPBxyYv — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) July 15, 2026

¿Dónde ver Alianza Lima vs Sport Huancayo por internet?

Quienes prefieran seguir el partido desde un dispositivo móvil o una computadora podrán hacerlo mediante Liga 1 Play, la plataforma oficial de streaming del campeonato peruano.

La aplicación permite ver los encuentros en vivo desde cualquier lugar con conexión a internet, ofreciendo una alternativa para quienes no cuentan con televisión por cable.

Cusco FC vs Sport Huancayo EN VIVO: hora y dónde ver el Torneo Apertura 2026 | Foto: Liga 1

Después de conquistar el Torneo Apertura, Alianza Lima afrontará el Clausura con la misión de mantener el protagonismo y acercarse al título nacional.

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