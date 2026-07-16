Alianza Lima recibe a Sport Huancayo: conoce la hora y el canal del estreno en el Clausura 2026. Foto: Alianza Lima
Alianza Lima recibe a Sport Huancayo: conoce la hora y el canal del estreno en el Clausura 2026. Foto: Alianza Lima
Por Redacción EC

Alianza Lima iniciará su participación en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 enfrentando a Sport Huancayo, en un partido que marcará el comienzo de su camino hacia el gran objetivo de la temporada: conquistar el título nacional.

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