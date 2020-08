Sporting Cristal sufrirá la baja de Patricio Álvarez y tampoco contará con la experiencia de Jorge Cazulo este martes ante Alianza Lima por la octava jornada del Torneo Apertura, confirmó el club rimense en la antesala del esperado compromiso.

Los bajopontinos anunciaron su lista de convocados a través de redes sociales y dieron a conocer que presentarán un cambio en el arco respecto al equipo que inició ante Sport Boys en la fecha previa.

El ‘Pato’ Álvarez, titular en el triunfo 4-1 sobre el conjunto chalaco, estará ausente contra Alianza Lima y la misión de resguardar la portería celeste estará a cargo de Renato Solís, su rival parejo por el puesto.

Roberto Mosquera aún no podrá tener de vuelta a Cazulo, quien no estuvo contra Boys y no logró estar a punto para enfrentar a los nuevos dirigidos de Mario Salas este martes en el Estadio Nacional.

Sporting Cristal descartó a Junior Huerto y repite la misma convocatoria que utilizó la semana pasada, incluyendo para esta ocasión a José Maria Inga (volante) y Martías Córdova (portero), dos de sus jóvenes promesas.

Johan Madrid, Renzo Revoredo, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Nilson Loyola, Horario Calcaterra, Martín Távara, Jhon Marchán, Emanuel Herrera, Washington Corozo, Christopher Olivares, Jesús Castillo, Christofer Gonzales, Kevin Sandoval y Percy Liza completan la nómina de 18 jugadores del cuadro cervecero de cara al cotejo con Alianza Lima.