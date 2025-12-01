Con Alianza intentando seguir con un vestuario en llamas y un Cristal abrazando sus tres victorias al hilo: Así llegan al primer round de los playoffs de la Liga 1

La irregularidad los puso en un contexto no deseado, a puertas de disputar una semifinal pero no peleando por un título, sino por obtener el segundo cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, el mismo que da US$3 millones. Alianza Lima y Sporting Cristal se verán las caras en el primer round de los playoffs este martes 2 de noviembre en el Estadio Nacional (8 p.m. / L1 Max).

“El objetivo siempre es salir campeón, el primer objetivo es ese. Cuando no llegas al objetivo primero, el segundo es tratar de entrar de forma directa a la Libertadores. Haremos lo imposible como para poder lograrlo, en eso el grupo no escatima esfuerzos, se trabaja sin ninguna clase de problemas”, señaló el técnico aliancista Néstor Gorosito hace una semana, después de cerrar el Clausura goleando 3-0 a UTC en Matute.

El objetivo de los íntimos es llegar a la fase de grupos de la Libertadores de manera directa y no poniendo en peligro su año internacional desde la Fase 1, como ocurrió esta temporada. Sin embargo, en los últimos días de lo que menos se habló en La Victoria fue de Cristal. Y es que la decisión de no renovar a Hernán Barcos explotó como una bomba.

Ya en el partido ante UTC se podía percibir la tensión. Cuando Paolo Guerrero salió cambiado por Barcos, el saludo entre ambos referentes fue -por decirlo menos- frío. Y desde entonces, no se vio al ‘Pirata’ con hermandad con algún aún compañero.

Con 20 triunfos, 8 empates, siete derrotas y un vestuario en llamas en el que se habla más de renovaciones o salidas y no de fútbol; Alianza Lima llega al partido de este martes en busca de una nueva victoria ante los rimenses en el Nacional, como lo hicieron este año en el Apertura.

Aunque la decisión de que Barcos no siga el próximo año ya está tomada y el hincha continúa alzando su voz de protesta a través de las redes sociales, el técnico Gorosito decidió hacer concentrar al ‘Pirata’. Pero dejó fuera a Piero Cari, el llamado a ser la próxima venta millonaria en tienda íntima por su gran proyección. Piero no tiene ninguna dolencia, por lo que su ausencia es decidió de Gorosito.

Cristal se aferra a salvar el año

En el Rímac la situación es similar. Aunque no hay polémicas, en estos días también se habla de salidas y renovaciones. Aún así, los de Paulo Autuori llegan con una mini racha de tres victorias al hilo con el que cerraron el Clausura.

“Ahora estamos en esta disputa de segundo lugar para ver quién va a la fase de grupos. Y tenemos grandes oportunidades. Ahora tenemos una semifinal, que es el clásico contra Alianza Lima. Vamos con todo para conseguir esta clasificación, que es muy importante para nosotros”, señaló Gustavo Cazonatti, quien se recuperó de una dura lesión y podría tener minutos.

Como se recuerda, el ganador de esta llave enfrentará a Cusco FC para definir al Perú 2, el segundo equipo que clasifique a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 junto al campeón Universitario.