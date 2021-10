Conforme a los criterios de Saber más

Las finales de la Liga 1 ya tiene fecha definida y rivales establecidos. Lo que falta determinar es el marco de la fiesta. El 21 y 28 de noviembre Alianza Lima y Sporting Cristal disputarán el título de la Liga 1 y se espera que con público.

Según la normativa actual, los eventos deportivos pueden tener un 20% de aforo en los escenarios, tal como se ha manejado en los partidos de la selección peruana. Con ello, la Federación Peruana de Fútbol está buscando que estos dos partidos finales se jueguen con público.

En la FPF nos comentan que “el derecho los asiste”, esto porque el Decreto Supremo 159-2021-PCM de octubre mantiene que está permitido un 20% de aforo para los Estadios Deportivos.

Las condiciones se mantienen como las que se conocen de los partidos de la selección peruana. El ingreso permitido será para personas que tengan sus dos dosis de vacunas. Además de cumplirse todos los protocolos de sanidad: distanciamiento y doble mascarilla.

Alianza Lima se proclamó como el ganador de la Fase 2 y confirmó su presencia en las finales por el título de la Liga 1. Los íntimos enfrentarán a Sporting Cristal en la lucha por el campeonato.

Estos dos partidos se jugarán en el Estadio Nacional. Las bases del torneo determinan que los encuentros no tendrán locales, por tanto, Alianza no puede jugar en Matute. Si bien el deseo de la directiva blanquiazul es poder jugar en su recinto, será finalmente la Liga quien decida y por ahora, según reglamento, se tiene que jugar en el Nacional.

Pudimos saber que Alianza Lima no ha pedido jugar en Matute, algo que no se puso en análisis debido a que por las condiciones del torneo, esto no se podía dar.

El Minsa será quien deba dar el OK final para que esto se realice. Falta un mes para esas finales y se espera que se tenga la aprobación con tiempo para definir la forma de venta de entradas.

Tras su victoria ante Carlos A. Mannucci, Alianza Lima logró quedarse con la Fase 2 de la Liga 1. El conjunto dirigido por Carlos Bustos, sin lugar a dudas, fue el mejor equipo en esta segunda parte del año. Se llevó la Fase 2 de manera invicta, siendo uno de los planteles más goleadores y el menos batido del campeonato.

En caso se habilite el aforo, cuál será el público que tendrá acceso. La Liga está analizando que se pueda jugar con ambas hinchadas, partiendo el estadio por la mitad, siendo la parte norte para Cristal y sur para Alianza Lima.

Lo que se sabe a esta hora, es que no serían entradas para los abonados de los clubes, ya que, por reglamento, la Liga 1 es la que organiza el certamen y requeriría de estos ingresos para solventar los gastos, desde el alquiler del Nacional hasta la organización del torneo mismo.

