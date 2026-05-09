Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Rogger Fernández

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO | Partidazo por la fecha 14 del Torneo Apertura

15:06

Alianza Lima recibe a Sporting Cristal en el estadio Alejandro Villanueva este sábado 9 de mayo del 2026 por la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Blanquiazules y celestes medirán fuerzas en un partido decisivo para los locales, quienes son líderes del certamen y necesitan sumar de local para depender de sí mismos y coronarse como ganadores.

14:34

Buenas tardes, amigos de El Comercio, a la transmisión del minuto a minuto del partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal desde Matute.

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