Resumen
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Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO | Partidazo por la fecha 14 del Torneo Apertura
14:34
Buenas tardes, amigos de El Comercio, a la transmisión del minuto a minuto del partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal desde Matute.
Alianza Lima recibe a Sporting Cristal en el estadio Alejandro Villanueva este sábado 9 de mayo del 2026 por la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Blanquiazules y celestes medirán fuerzas en un partido decisivo para los locales, quienes son líderes del certamen y necesitan sumar de local para depender de sí mismos y coronarse como ganadores.