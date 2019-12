Un minuto de silencio por respeto a la memoria de Juan Pablo Vergara, un largo abrazo y dedicatorias muchas, pero el fútbol continúa en la definición de la Liga 1. Sin ánimos de fiesta pero con los ingredientes de una, Sporting Cristal y Alianza Lima definen esta noche en el Estadio Nacional (8 p.m.) su pase a la final del torneo.

Con la ventaja de 1-0 lograda en Matute, los íntimos tienen el boleto en mano, pero una derrota por dos goles o más le da el pase a los rimenses. Por eso, Manuel Barreto apostará a su ataque colectivo para conseguir el pase. De ganar por la mínima, la ‘semi’ se define desde los penales. La duda es si se atreve a volver a poner a Emanuel Herrera, luego de su discreta actuación en la ida, tras siete meses sin jugar. Esperarán por Martín Távara, pero es muy complicada su recuperación del golpe a la rodilla que sufrió.

Alianza por su parte es una incógnita para cualquiera. Con el pensante Pablo Bengoechea y sus continuos cambios para cada partido. Luis Ramírez, que ingresó el último domingo, puede ser de la partida. Arriba, las dos torres formadas por Rocky Balboa y Federico Rodríguez es más que segura.

El último martes, Binacional no entrenó por segundo día consecutivo y el técnico Roberto Mosquera fue claro con miras a la futura final del fin de semana. “Yo puedo administrar la parte táctica, lo que no puedo administrar es el dolor”, aseguró, y denunció que en Juliaca no hay lugares donde sacarse resonancias magnéticas. Pese a ello, Binacional va a disputar la primera final este domingo, aun cuando tanto el técnico de Alianza, Pablo Bengoechea, como el de Cristal, Manuel Barreto, aseguraron que se someterán a lo que decida el cuadro juliaqueño respecto a las fechas de disputar la definición

Otras piden que ya el título no tiene sentido, sin embargo, como se recuerda, en anteriores tragedias, desde el Fokker de Alianza en el 87 hasta el fallecimiento del rimense Jair Clavijo en el 2013 –que sufrió un paro cardiorespiratorio en el campo de Urcos en un duelo de Reserva-, el fútbol no se detuvo y los torneos siguieron su camino.

Situaciones complicadas

Si se trata de remontar, Cristal tiene como antecedente más próximo la semifinal del Descentralizado 2016. Ante Municipal perdió 1-0 en la ida y en el Nacional se impuso por 1-0. La tanda de penales definió el pase a la final a su favor, que terminó ganando ante Melgar.

En el caso de los íntimos, que necesitan no perder para seguir rumbo al título, recuerdan lo que pasó ante Melgar el año pasado, cuando tras el 3-3 en Matute fueron a Arequipa por no caer y empataron 2-2. Los penales le dieron el pase a la final, que perdieron ante Cristal.

Pero si de definiciones directas se trata, las más recientes favorecen a Cristal ante los íntimos – Clausura 2014 y final 2018-, pero Alianza va por cortar esa racha.

DEFINICIONES EN LA ÚLTIMA DÉCADA DE AMBOS CLUBES

Año Definición Resultado

2018 Semifinal

Alianza 3-3 Melgar

Melgar 2-2 Alianza (0-2 penales)

Los íntimos avanzaron por la vía penal.

2018 Final

Alianza 1-4 Cristal

Cristal 3-0 Alianza

Título rimense con el acumulado de 7-1

2016 Semifinal

Municipal 1-0 Cristal

Cristal 1-0 Municipal (3-2 penales)

Triunfos locales y los penales favorecieron a los del Rímac.

2016 Final

Melgar 1-1 Cristal

Cristal 0-0 Melgar

Cristal campeón por el gol de visita.

2015 Semifinales

Cristal 3-1 Vallejo

Vallejo 4-3 Cristal

Rimenses avanzaron a la final por un acumulado de 6-5

2015 Final

Cristal 2-2 Melgar

Melgar 3-2 Cristal

Los arequipeños campeonaron por puntos 2014 Clausura

Alianza 0-1 Cristal En la definición en Arequipa, los celestes se llevaron el certamen.

2014 Final

Juan Aurich 2-2 Cristal

Cristal 0-0 Aurich

Aurich 2-3 Cristal

Se tuvo que ir a un tercer partido, que ganó Cristal en el alargue. 2012 Final

Garcilaso 0-1 Cristal

Cristal 1-0 Garcilaso

Cristal ganó ambos partidos. 2011 Final

Juan Aurich 1-2 Alianza

Alianza 0-1 Juan Aurich

Aurich 0-0 Alianza (3-1 penales)

Tras triunfos de los visitantes en cada partido, se definió en favor de los

chiclayanos en el tercer partido.





Cuatro definiciones, dos de ellas ante Cristal y solo en una los íntimos salieron victoriosos. El mencionado ante los arequipeños. En el 2011 cayó en la final ante Aurich y en el 2014 ante Cristal por el Clausura y el año pasado ante los rimenses por el título.

Cristal por su parte ha estado presente en ocho definiciones y superó siete de ellas, como ya se dijo, dos ante Alianza. Solo cayó ante Melgar en la final del 2015 con un gol en el último minuto de Cuesta.