Alianza Lima vs. Sporting Cristal: un examen para Pablo Bengoechea

A pesar del contundente 4-1 que sufrió Alianza Lima en Matute a manos de Sporting Cristal, el técnico íntimo Pablo Bengoechea defendió la actuación de su equipo en el primer partido de la final del Descentralizado 2018.

Aquí un análisis de lo que dijo el entrenador uruguayo tras la goleada que recibió Alianza Lima.

- “No vi a sus volantes tener circulación del esférico y Cristal solo se llevó la alegría del resultado”.



SÍ. “Cristal llegó y mató” indicó después del partido el técnico del Sporting, Mario Salas. Esto le da la razón al técnico uruguayo. Pese a que Alianza tuvo algunos méritos durante el desarrollo del partido, no pudo contra la efectividad celeste en el Alejandro Villanueva.

-“Yo vi a Sporting Cristal pasar muy pocas veces la mitad de cancha. El rival nos llegó poco”.



NO. Cristal no fue un vendaval de ataques peligrosos como en otros partidos. No obstante, contabilizamos siete ocasiones claras de gol ante los blanquiazules, incluyendo los cuatro tantos celestes y el tanto mal anulado a López por una supuesta posición adelantada.

-“Hansell Riojas no tuvo dificultad en el primer tiempo. Los goles llegaron por el lado izquierdo de Duclós”.



SÍ. Riojas fue condicionado con una tarjeta amarilla a los 13’, pero a medida que pasaron los minutos se fue asentando. Quizá su único error fue no haber cerrado al extremo izquierdo Marco López, quien apareció por el segundo palo para marcar el primero de la noche.

-“Ojalá este domingo tiremos 20 veces al arco y tengamos 10 ocasiones de gol como hoy”.



SÍ. En total, los íntimos tuvieron 13 ocasiones claras de gol. Entre ellas están el disparo de Quevedo solo frente al arco (17'), un zapatazo de larga distancia de Cruzado (25'), un remate abajo de Ramírez (37'), un cabezazo de Pósito (53') y luego de Hohberg (59').

- “Ramírez era delantero, pero no lo buscamos arriba. Quería que juegue a la espalda de Cazulo”.



SÍ. Aunque Alianza sí ejecutó varios centros al área de Cristal durante el partido, ninguno estuvo dirigido buscando la cabeza de ‘Cachito’. Se le puede criticar muchas cosas a Bengoechea, pero su equipo supo acomodarse al tipo de ‘9’ que tenía y no equivocó los caminos

-“Me hablan de jugar lindo y de la tenencia, pero todas las estadísticas fueron a favor de Alianza”



NO. El ‘Profesor’ tiene razón cuando sostiene que Alianza tuvo más el balón: 67% de los íntimos contra 33% de los celestes. Además, tuvo más llegadas; pero la estadística más importante, la de los goles, no estuvo a su favor: recibió cuatro y solo marcó uno.