La Liga 1 2025 tendrá una definición inédita con los playoffs para definir quién será el “Perú 2” en la Copa Libertadores. En esta instancia, Sporting Cristal y Alianza Lima se enfrentarán en la primera fase, tras ubicarse entre los equipos que terminaron entre el segundo y cuarto lugar del acumulado.

El primer partido de esta llave se jugará el 2 de diciembre a las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional, mientras que el partido de vuelta está programado para el 6 de diciembre. Este enfrentamiento se presenta como una llave decisiva con mucho en juego, ya que el ganador avanzará a una siguiente ronda con la posibilidad de clasificarse a la fase de grupos de la Libertadores.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

La transmisión de ambos encuentros será a través del canal L1 MAX, disponible tanto por televisión como por streaming mediante su aplicación móvil, lo que permitirá a los hinchas seguir el duelo por diferentes plataformas. Este canal es clave para la cobertura mediática de la fase de playoffs, y representa un punto de encuentro para los seguidores de la Liga 1.

Finalmente, este formato de playoff es parte del sistema implementado por la Liga para que los equipos mejor posicionados en el acumulado definan su pase a competencias internacionales. Alianza Lima y Cristal, con su rivalidad histórica, llegan con objetivos altos: buscan no solo la gloria nacional sino también una plaza en la Copa Libertadores 2026.