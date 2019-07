Alianza Lima vs. Sporting Cristal EN VIVO: se enfrentarán por el Torneo Clausura | Vía Gol Perú

Alianza Lima vs. Sporting Cristal EN VIVO ONLINE | Sigue EN DIRECTO el duelo por la fecha 2 de la Liga 1 del Torneo Clausura este viernes 19 (8:00 p.m.). El choque será en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria y será transmitido por Gol Perú. Sigue aquí el minuto a minuto de este partidazo entre dos candidato al título y que abre esta jornada.

La fecha 2 del Clausura arranca con todo este viernes pues dos equipos candidatos al título del certamen y nacional a fin de año, se enfrentarán en un choque de pronóstico reservado. Alianza Lima y Sporting Cristal protagonizarán el partido más emotivo de la jornada en una especie de revancha para los blanquiazules que tienen un registro negativo ante los rimenses.

Tras ganar el título en el año 2017, Alianza Lima tuvo como su bestia negra en el torneo peruano a Sporting Cristal, club que ha ganado cinco de los últimos siete partidos que han disputado entre ellos desde el 2018 hasta la actualidad. Esto incluye las finales del año pasado que terminaron con un contundente 7-1 (global) en favor de los rimenses.

Pero ya lo dijo Pablo Bengoechea "para mi no es una revancha porque así gane no me van a dar el título del 2018". Sin embargo, el entrenador de Alianza Lima está lleno de confianza por el presente de su equipo.

"A comparación de años anteriores, yo veo a Alianza Lima mucho mejor, con muchos muy buenos futbolistas y dejando a varios de estos fuera de la lista de concentrados. Eso es una mejora", dijo en la previa del encuentro y bajo esa premisa espera acabar con la paternidad celeste que ya suma 4 partidos.

En tanto que Sporting Cristal llega con la moral al tope tras golear en la primera fecha de la Liga 1 Clausura a Sport Huancayo por un contundente 3-0 y además porque contará con el regreso de Christofer Gonzales, ausente la fecha anterior por el descanso post Copa América que tuvo.

A pesar que en la primera rueda Sporting Cristal ganó, el entrenador no se confía. "A diferencia de ese partido, ahora tienen otro entrenador que conoce la casa y que sabe jugar esta clase de partidos. Nosotros seguiremos con la idea de seguir haciendo buen fútbol", indicó.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: posibles alineaciones

Alianza Lima: Pedro Gallese; Rodrigo Cuba, Carlos Beltrán, Gonzalo Godoy, Aldair Fuentes; Anthony Rosell, Rinaldo Cruzado, Joazhiño Arroé; Luis Ramírez, Felipe Rodríguez y Adrián Balboa.

Sporting Cristal: Patricio Álvarez, Edison Chávez, Renzo Revoredo, Omar Merlo, Nilson Loyola, Jorge Cazulo, Horacio Carlcaterra, Cristian Ortíz, Fernando Pacheco, Martín Távara, Cristian Palacios.