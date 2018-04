Alianza Lima vs. Sporting Cristal: Kevin Quevedo fue descartado por indisciplina

Alianza Lima y Sporting Cristal jugarán el partido más importante de la décima jornada del Torneo de Verano. En ese sentido, Pablo Bengoechea dirigió una conferencia de prensa en la que explicó la no inclusión de Kevin Quevedo para el clásico cotejo. El estratega habló de constantes indisciplinas.

"Tenemos la tristeza de que Quevedo no estará este fin de semana, por las cosas que decíamos que tenemos que ser más profesionales, a cuidar la institución que defendemos. Él ha tenido unas conductas que no corresponden, como no llegar a tiempo a los entrenamientos. Y lo hacemos público", explicó Bengoechea en conferencia de prensa.

El estratega uruguayo de Alianza Lima Pablo Bengoechea, además, comentó que en reiteradas oportunidades le decía al joven futbolista Kevin Quevedo que tenía que "aprender a ser profesional".

“Hasta ahora, lo habíamos cuidado mucho. Desde el año pasado, le dijimos que debía aprender a ser profesional. Siempre yo asumía. Hemos hablado mucho con él. Queremos que no sea un jugador que quedó en la historia por hacer cuatro goles en un partido. Queremos que aprenda a ser profesional. Aquí en Alianza se tienen derechos, pero también muchas obligaciones”, declaró Bengoechea cerrando el tema.

Para el cotejo entre Alianza Lima y Sporting Cristal, el entrenador íntimo Pablo Bengoechea podrá contar con el recuperado guardameta Leao Butrón y, también, con el volante Óscar Vílchez.