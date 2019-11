Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentarán en duelos de ida y vuelta por la semifinal de la Liga 1. Ambos encuentros se jugarán con ambas hinchadas. Así lo confirmó el gerente Benjamín Romero al portal Depor.

Para el partido de ida en Matute, que se jugará el domingo 1 de diciembre (03.30 pm.), los hinchas de Sporting Cristal ocuparán la tribuna norte. Por otro lado, el duelo de vuelta que se disputará en el estadio Nacional el miércoles 4 de diciembre (08:00 pm.), los hinchas blanquiazules se ubicarán en la tribuna sur.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal jugarán con sus dos hinchadas. (GEC)

MÁS DE LA VENTA DE ENTRADAS

Alianza Lima dio a conocer que este martes arrancará con la venta de entradas, la primera etapa será de preventa para socios y abonados desde las 12 del día (Todavía no anuncia precios). Cabe resaltar que la preventa será hasta el jueves a las 09:00 am. Inmediatamente después, se iniciará la venta general. Todavía no se anuncia la venta para los hinchas celestes.

El ganador de la serie, que se definirá en tiempo extra y penales en caso de igualdad en tiempo reglamentario, jugará la final de la Liga 1 ante Binacional en duelos de ida y vuelta (8 y 15 de diciembre).