Resumen

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Solo hace unas semanas, los blanquiazules jugaron ante Atlético Grau en Trujillo. (Foto: Alianza Lima)
Solo hace unas semanas, los blanquiazules jugaron ante Atlético Grau en Trujillo. (Foto: Alianza Lima)
Por Redacción EC

La expectativa por el choque entre Alianza Lima y Sporting Cristal continúa creciendo a pocos días del compromiso válido por el Torneo Apertura 2026. La respuesta de la hinchada blanquiazul ha sido masiva y la venta de entradas ya superó las 27 mil localidades.

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