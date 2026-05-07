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La expectativa por el choque entre Alianza Lima y Sporting Cristal continúa creciendo a pocos días del compromiso válido por el Torneo Apertura 2026. La respuesta de la hinchada blanquiazul ha sido masiva y la venta de entradas ya superó las 27 mil localidades.
La expectativa por el choque entre Alianza Lima y Sporting Cristal continúa creciendo a pocos días del compromiso válido por el Torneo Apertura 2026. La respuesta de la hinchada blanquiazul ha sido masiva y la venta de entradas ya superó las 27 mil localidades.
A través de sus canales oficiales, Alianza Lima informó que al cierre del miércoles 6 de mayo ya se habían vendido más de 27 mil boletos, quedando disponibles únicamente algunas localidades en sectores específicos del estadio.
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La venta de entradas se viene realizando mediante Joinnus. Los sectores Palco Apuesta Total y Experiencia Matchday fueron los primeros en agotarse, al igual que las tribunas populares Norte y Sur.
Entre las localidades que todavía presentan disponibilidad están Occidente Lateral, con un precio de S/ 219.90, y Oriente, valorizada en S/ 129.90. Además, la zona Oriente CONADIS, dirigida a personas con discapacidad, mantiene boletos a S/ 64.90.
𝑻𝒆𝒏𝒈𝒐 𝒖𝒏𝒂 𝒈𝒓𝒂𝒏 𝒐𝒃𝒔𝒆𝒔𝒊𝒐́𝒏, 𝒒𝒖𝒆 𝒅𝒂 𝒂𝒍𝒆𝒈𝒓𝒊́𝒂 𝒔𝒊𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆 𝒂 𝒎𝒊 𝒄𝒐𝒓𝒂𝒛𝒐́𝒏. 💙⚪️🔵— Club Alianza Lima (@ClubALoficial) May 6, 2026
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Alianza Lima llega como líder del Apertura
El equipo dirigido por Pablo Guede afrontará este compromiso en un momento favorable luego de vencer a CD Moquegua en su última presentación como local. Gracias a ese resultado, los íntimos se mantienen en la parte alta de la tabla con 32 puntos y buscan consolidar su candidatura al título.
Sin embargo, la principal ausencia en el cuadro victoriano será la de Luis Advíncula, quien quedó suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. En contraste, Paolo Guerrero podría regresar al campo tras superar una sobrecarga lumbar, aunque dependerá de su evolución física en las próximas horas.
Sporting Cristal necesita recuperarse
En la otra vereda, Sporting Cristal llega presionado por sus recientes resultados. El equipo celeste empató en casa frente a Cusco FC y posteriormente cayó ante Palmeiras en la Copa Libertadores.
El técnico Zé Ricardo evalúa realizar modificaciones en el once titular con el objetivo de mejorar el rendimiento colectivo y administrar el desgaste físico generado por la doble competencia. Actualmente, Cristal ocupa la decimotercera posición del campeonato con 15 unidades.
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