Imagine por un momento debutar en Primera a los 19 años en el club de sus amores y en su primera temporada marcar 31 goles. Luego se convierte en la figura excluyente de una campaña que cortó una sequía de 18 años sin títulos. Más adelante hace el gol del campeonato en el centenario de su club, y repite el plato dos campañas más tarde, siendo ahora el referente de un plantel que se coronó bicampeón. Las cuatro tribunas del estadio que usted solía ir cuando era niño ahora corean su nombre y usted queda inmortalizado en la historia como el máximo goleador. Ese sueño lo hizo realidad Waldir Sáenz (Lima, 1973). El ídolo de Alianza Lima, palabra autorizada en cualquier contexto que atraviese la entidad victoriana, conversó con El Comercio sobre la final de la Liga 1 2021 ante Sporting Cristal.

—¿Esperabas una final como la que se jugó el domingo en el Nacional?

Lo que pasa es que las finales siempre son inesperadas, distintas. Por lo que viene haciendo Cristal durante el año se esperaba otro partido, otro resultado, pero Alianza lo sorprendió. Yo siempre he dicho que las finales se juegan, no importa cómo se llega, si vienen mal o el otro bien, o si hubo lesionados. Todo eso queda al margen y los que entran a la cancha tratan de hacer lo mejor porque se están jugando todo lo que han hecho durante el año.

—¿Cuál fue la clave de Alianza para llevarse la victoria en la primera final?

Creo que el ingreso del chico Oswaldo Valenzuela. Fue un acierto. Uno tiene que darle la confianza y continuidad a los chicos. Él no desentonó y, para mí, fue uno de los mejores.

Waldir tiene cuatro títulos nacionales con Alianza Lima. Dos de ellos (2003 y 2004) se lo ganó a Sporting Cristal. (Foto: Archivo)

—¿Crees que hubo exceso de confianza en Cristal luego de haberle ganado los dos partidos anteriores en el año a Alianza?

No sé si menospreció o creyó que los partidos iban a ser iguales a los anteriores, pero se encontró con un Alianza que aprovechó las pocas que tuvo. En el papel, Cristal era favorito, pero como te digo, las finales se juegan y lo demás queda al margen.

—¿Influyó el regreso del público a las tribunas?

Claro. siempre es gratificante jugar con público. Hay momentos en los que el jugador necesita ese empujón para seguir y la hinchada te lo da. El aliento, el empuje, influye mucho en el rendimiento.

—¿Quién fue la figura de la primera final?

Ángelo Campos. Sacó varias pelotas, la verdad es que es sorprendente lo que ha hecho durante todo el campeonato. Un jugador que llegó a ser suplente, esperó su oportunidad y ahora es una de las figuras.

Hernán Barcos, tiene 10 goles marcados, es el mejor futbolista de Alianza Lima en la fecha al brindar 8 asistencias. El delantero argentino se convirtió en el el jugador más influyente de Alianza Lima en lo que va de la Liga 1 2021. (Fuente: Latina TV)

—Increíble el año que viene teniendo Alianza Lima, ¿no?

Sí, pero hay que ser realistas. Alianza no es un equipo de Segunda, es un equipo de Primera que se armó para ganar la Segunda. Tenía que ascender sí o sí el siguiente año. Luego el TAS le dio la razón y lo dejó en Primera. Pero qué pasa si, Dios no quiera, ahora no campeona. ¿Cuál va a ser la justificación? ¿qué se armó un plantel para jugar Segunda? No. Alianza es un equipo grande y como tal debe estar siempre arriba, pelear cosas importantes.

—Pero en un principio se pensaba que iba a disputar la Liga 2

Claro, pero tú ves toda la plantilla de Alianza Lima, ninguno de esos chicos ha jugado en Segunda. Solo Wilmer Aguirre. Por eso digo que es un equipo de Primera para campeonar en Segunda.

—¿Te sorprende el rendimiento de Wilmer Aguirre?

La verdad que no. Yo sabía que le iba a llegar su oportunidad y supo aprovecharlo al máximo. Ahora es figura del equipo.

—Con tu experiencia de haber jugado finales, ¿cuánto tiempo pondrías en el campo a Jefferson Farfán?

Lo pondría 45 minutos por jerarquía, por todo lo que le puede dar a Alianza. Jefferson es un jugador de temer y Cristal no se va a desentender de él porque sabe de su calidad. Lo demostró con la selección peruana ante Argentina. Farfán parado es una preocupación para cualquier equipo.

2001: Waldir Sáenz celebra el título nacional en el año del Centenario. Rinde homenaje a Sandro Baylon, fallecido en el 2000.

—El domingo ingresó, pero no tuvo mucha trascendencia en el juego

Lo que pasa es que entró en un contexto difícil. Cristal atacaba y Alianza estaba cansado. En los últimos 20 minutos, Alianza jugó con el corazón porque no corrían más. Todo lo contrario al rival. Creo que por los días de más que tuvieron de entrenamiento. Hay que recordar que el equipo de Carlos Bustos sufrió el tema del Covid que afectó la preparación del equipo.

—¿Cómo esperas la segunda final?

Creo que Cristal va a salir con todo, será un partido complicado para Alianza. Un 1-0 no te garantiza nada y puede pasar factura si se confían. Las finales también se juegan así y hay que saber jugar con la desesperación del rival y el tiempo.

—¿Hay algún favorito?

No. Alianza tiene un paso adelante por la ventaja del triunfo, pero, como te dije, no garantiza nada que el segundo partido las cosas sean más fáciles. Todo lo contrario. Deben salir desde el primer minuto con todo, tratar de hacer un segundo gol.

