Ver Alianza Lima vs. U. Católica EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Alejandro Villanueva por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 13 de agosto de 2025, a las 7:30 de la noche (hora peruana), que son las 9:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 6:30 PM de México y las 2:30 AM de España. ¿Dónde ver? ESPN, Disney Plus y DirecTV, transmiten en Sudamérica, Disney+ en México. Finalmente, en Estados Unidos lo pasa Fanatiz, fuboTV y beIN SPORTS. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

