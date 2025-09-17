“Alianza era un rival accesible”: la mirada de la prensa chilena a horas del duelo ante la U. de Chile por Copa Sudamericana

En Matute no solo se juega un partido, se pone a prueba un relato. Desde el país sureño, tres miradas distintas coinciden en algo: la U. de Chile no llegó a Matute para esconderse. Gustavo Álvarez moldeó un equipo que se anima, que quiere la pelota y que busca lastimar por las bandas. Lo dicen Realpe, Bustio y Barrera, cada uno con sus matices, pero con la misma conclusión: Alianza Lima se topará con un rival incómodo, más atrevido que cauto.

Y, al mismo tiempo, la percepción de los íntimos cambió: ya no es aquel equipo accesible de otras temporadas, sino un cuadro copero, áspero, con oficio y público detrás, aunque esta vez no lo pueda tener en la tribuna. Lo que antes parecía desigual hoy es una llave pareja, con recuerdos del 2010 y con la sensación de que nadie querrá regalar nada.

El mediocampista uruguayo de la Universidad de Chile regresa a Matute, esta vez como rival de Alianza Lima por Copa Sudamericana.

¿Cómo cree que la U. de Chile va a plantear el partido en Matute: salir a buscar o esperar? ¿Cómo se percibe a Alianza Lima desde Chile: como un rival respetado o accesible? Estas son sus respuestas:

Rodrigo Realpe - BolaVip

Yo creo que la U va a salir a hacer su juego como lo hizo ante Independiente y Estudiantes. Buscará a hacer daño los últimos 30 metros como lo son Lucas Assadi y Charles Aránguiz y proyectará mucho las bandas a través de Hormazábal y Maxi Guerrero, y ver que sale con eso. Alianza es un rival difícil que tiene la chapa de ser equipo copero que se lo ganó justamente por lo que ha hecho esta temporada en Libertadores y Sudamericana donde sorprendió al continente. La U no debe cometer errores, más aún cuando le presionan el mediocampo con dos o tres hombres, ya que es ahí cuando sufre. Si Alianza logra entender ese problema, hará mucho daño a la U de Chile. Alianza Lima es peligroso, tiene armas y no se deja superar Si me preguntas hace un año atrás cuando enfrentó a Colo Colo, yo te decía que era un rival accesible. Hoy de la mano de Gorosito y de tres o cuatro jugadores, Alianza Lima es un equipo muy peligroso y puede hacer historia en la presente Copa Sudamericana. Está con ganas de hacer un gran torneo. Lo que tiene a favor es el público. De visita no tendrá presión, porque será un partido a puerta cerrada; entonces, en ese sentido, el equipo íntimo parte con alguna ventaja. Pero en el uno contra uno en condiciones similares, la U tendría que llevarse la llave.

Claudio Bustio - TNT

La U de Chile sale a jugar los partidos, especialmente de visita, ya que su esquema le acomoda bastante, lo demostró en la Copa Libertadores, de hecho sus grandes falencias las tuvo en condición de local y creo que podría replicar un modelo que utilizó contra Colo Colo. La U guarda los recaudos, no va a refugiarse en su zona a menos que Alianza salga a buscarlo. Se percibe a Alianza como un equipo de mucha experiencia y avezado. En Chile, se habla de la revancha que existía por lo que sucedió en el 2010, cuando la U con un arbitraje polémico y la influencia de Pelusso logró sacar adelante la clasificación que me parece que va a ser muy similar, una llave apretada. Va a ser el favoritismo de Alianza Lima lo que predomine el resultado por el presente copero y de local, donde la U de Chile debe tener cuidado.

Christian Barrera - La tercera de Chile

La U va a plantear un partido de ir a buscar a Alianza. Generalmente desde que el año pasado llegó Gustavo Álvarez, la U de Chile tiene una identidad de dominar más al rival y ser protagonista desde el primer minuto, instalarse en campo contrario con asociación de juego y explotando las bandas. Además, con mucha presión de los defensas, no veo a la U especulando ni planteando un partido defensivo, me parece que van a intentar incomodar a Alianza desde el primer minuto. En ese sentido, Alianza tiene que ser inteligente, tener claro que la U va a tratar de disputar la pelota, no se va a meter atrás, sino todo lo contrario. En Chile se percibe a Alianza Lima como un rival respetado y a la vez accesible también. No es por menospreciar a Alianza, es una cuestión de que la U de Chile por momentos juega muy bien. Por el fútbol que realiza en Chile da la impresión que no tuviera problemas con Alianza. En mi opinión personal, Alianza es el equipo que más le incomoda a la U, por lo físico y con oficio, y con jugadores que le proponen un partido de roce y fricción.

