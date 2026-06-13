Alianza Lima y Universidad César Vallejo juegan en una nueva fecha de la Copa Cliente de la Liga 2026, este domingo 14 de junio de 2026. El encuentro se llevará a cabo en el estadio César Acuña Peralta, ubicado en La Libertad. Revisa todos los detalles del partido y cómo sintonizar el encuentro: horario, canal oficial y más.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Vallejo por la Copa Caliente de la Liga 1 2026?

Alianza Lima y César Vallejo se enfrentan este domingo 14 de junio en estadio César Acuña Peralta, ubicado en La Libertad.

¿Dónde ver Alianza Lima vs César Vallejo EN VIVO?

No te pierdas el partido entre Alianza y UCV por la Copa Caliente de la Liga 2026. La transmisión del partido se realizará por la Bicolor+ a través de su canal oficial de Youtube.

¿A qué hora juegan Alianza vs UCV EN VIVO?

Perú, Colombia, Ecuador: 15:30 hrs

Venezuela: 16:30 hrs

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 17:30 hrs.

Horario, canal TV y dónde ver Alianza Lima vs UCV