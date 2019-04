De momento, la suspensión del clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes es oficial, aunque el administrador crema, Carlos Moreno, aseguró que el partido sí se jugará el próximo lunes 15 de abril, como estaba previsto.

"Por la información que me ha llegado tanto de la ADFP como de la FPF, el clásico se juega y solo falta el documento oficial. El partido se llevará a cabo el lunes a las 8 p.m.", expresó Moreno a Exitosa Deportes

"Se trabó por el tema de la PNP, porque se presumía que no había personal para cubrir el partido, pero parece que ahora sí. El tema está en dar la buena voluntad", agregó.

Cerca del mediodía de este jueves, se publicó un documento de la Dirección de Seguridad Deportiva del IPD dirigida al administrador de Alianza Lima, Renzo Ratto, en el que le pedía reprogramar el clásico ante la falta de efectivos que puedan garantizar la seguridad del partido.

Poco después, las redes sociales del club íntimo (Facebook y Twitter) confirmaron la suspensión del clásico ante Universitario de Deportes.

Esto generó molestias en tienda crema e incluso el DT chileno Nicolás Córdova señaló: "Eso no es culpa de Universitario, ni de la Policía, ni de la Federación. Es culpa del club (Alianza Lima). El club debe resolver. Me imagino que una de las soluciones es jugar en otro estadio. O definitivamente si es que no quieren jugar es porque no quieren jugar y da para pensar".