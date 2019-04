Alianza Lima vs. Universitario: balón impactó en la mano de Denis pero Diego Haro no cobró penal | VIDEO En el partido por la Liga 1 entre Alianza Lima vs. Universitario, Diego Haro no sancionó una mano en el área del delantero crema Germán Denis

Alianza Lima vs. Universitario: balón impactó en la mano de Denis pero Diego Haro no cobró penal | Foto: Captura