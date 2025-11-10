Como se recuerda, el último domingo en Campo Mar se jugó la primera final del Torneo Clausura con empate sin goles.
Redacción EC
Redacción EC

, vigente campeón de la , buscará el bicampeonato nacional este fin de semana, cuando se enfrente a Universitario en el encuentro de vuelta de las finales 2025 del Torneo Clausura.

Las blanquiazules serán locales este sábado 15 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria y se espera una gran cantidad de público.

Fernanda Huapaya

Cabe mencionar que las íntimas ya ganaron, ante el mismo rival, el Torneo Apertura, por lo que de ganar este torneo serán las campeonas nacionales, sin necesidad de playoffs.

Para los interesados, ya inició la venta regular de entradas a través de la ticketera Joinnus en el siguiente .

