Alianza Lima y Universitario de Deportes volverán a enfrentarse en una nueva edición del superclásico del fútbol peruano. El encuentro corresponde a la novena jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

El partido será especialmente esperado por ambas hinchadas, ya que será el segundo clásico entre íntimos y cremas durante la temporada 2026.

Alianza Lima pierde su invicto ante Universitario. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

¿A qué hora y dónde será el clásico?

El compromiso está programado para las 8:00 p. m. (hora peruana) y tendrá como escenario el Estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute.

Alianza Lima será local en este esperado encuentro, en el que buscará aprovechar el respaldo de su hinchada para conseguir tres puntos importantes en la pelea por los primeros lugares.

La programación del partido fue dada a conocer por la periodista Ana Lucía Rodríguez durante el programa Hablemos de L1 MAX.

🎙️@analuciarf & @Gustavo_p4 : "EL CLÁSICO SE JUGARÍA EL SÁBADO 12 DE SETIEMBRE A LAS 8 DE LA NOCHE"#HablemosDeMAX #AlianzaLima #universitariodedeportes



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📅 De lunes a jueves a las 12:30 p.m. pic.twitter.com/KhKp81P1pz — L1MAX (@L1MAX_) August 12, 2026

Universitario ganó el primer clásico del 2026

El antecedente más reciente entre ambos equipos favorece a Universitario. En abril, durante el Torneo Apertura, los cremas derrotaron 1-0 a Alianza Lima en el Estadio Monumental.

El único gol del encuentro fue marcado por Martín Pérez Guedes, quien convirtió de cabeza después de un centro de Álex Valera.

Aquel resultado terminó además con el invicto que mantenía Alianza Lima en ese momento y le permitió a Universitario quedarse con una importante victoria en uno de los partidos más esperados del campeonato.

Alianza Lima buscará revancha en Matute

El conjunto blanquiazul tendrá ahora la oportunidad de cobrarse revancha en condición de local. Alianza Lima llega a este tramo de la temporada con el impulso de haber conquistado el Torneo Apertura, por lo que buscará mantenerse en la pelea por el Clausura y la tabla acumulada.

Un triunfo frente a Universitario en Matute podría convertirse en un resultado clave para sus aspiraciones en la recta final del campeonato.

Universitario derrota a Alianza Lima. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Universitario quiere repetir el golpe del Apertura

Universitario, por su parte, intentará repetir el resultado conseguido en el Monumental y volver a imponerse ante su clásico rival.

El equipo crema buscará sumar tres puntos en Matute para fortalecer sus opciones en el Torneo Clausura y mantenerse firme en la pelea por los objetivos de la temporada.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Universitario?

El segundo superclásico del 2026 será transmitido en vivo por L1 MAX, señal oficial de la Liga 1.

Ficha del partido

Partido: Alianza Lima vs. Universitario

Competencia: Liga 1 - Torneo Clausura 2026

Fecha: sábado 12 de septiembre de 2026

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: Alejandro Villanueva (Matute)

Jornada: novena fecha

Transmisión: L1 MAX

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