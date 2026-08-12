El clásico del Clausura ya tiene fecha: Alianza Lima vs. Universitario en Matute. Foto: GEC
El clásico del Clausura ya tiene fecha: Alianza Lima vs. Universitario en Matute. Foto: GEC
Por Redacción EC

Alianza Lima y Universitario de Deportes volverán a enfrentarse en una nueva edición del superclásico del fútbol peruano. El encuentro corresponde a la novena jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

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