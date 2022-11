Solo bastaron siete palabras para encender la pradera. “Nosotros no tenemos la billetera de Alianza”, dijo Jean Ferrari, gerente de Universitario de Deportes, cuando le consultaron sobre los nueve años que lleva la ‘U’ sin salir campeón nacional. El dirigente crema, más allá de la autocrítica y el análisis a una campaña en el que solo se consiguió un cupo a la Sudamericana 2023, se justificó en un primer momento mencionando al eterno rival, ese que hoy está esperando en la final de la Liga 1 al ganador entre Melgar y Cristal.

Las declaraciones de Ferrari fueron fuego para la pólvora que son las redes sociales. De un lado, el hincha de la ‘U’ que en principio no toleró que un representante del equipo de sus amores se excusara mirando a la otra vereda. Del otro, el pueblo aliancista que rápidamente hizo viral las palabras “billetera de Alianza” haciendo todo tipo de memes y bromas.

Pero hoy, en tiempos donde las redes sociales son el medio que acerca a un club con su gente, Alianza Lima no dudó en sacarle provecho a la situación. Comandados desde el departamento de marketing, la institución íntima sacó a la venta las billeteras oficiales del club, las mismas que en cuestión de horas se agotó por la gran demanda.

“Porque tú lo pediste... ¡La billetera de Alianza Lima! Adquiérela aquí (link). #TiendaBlanquiazul #BilleteraAlianzaLima. Stock limitado”, citó el club de La Victoria en su cuenta oficial de Twitter y replicó en las demás redes.

La publicación se hizo a las 7 de la noche. Una hora y media después, Universitario contragolpeó por la misma vía, el internet. En este caso con la promoción de sus productos en general. “Lo mejor para nuestros hinchas. No compres productos de segunda, compra original. Compra aquí (link) #YDaleU”, tuiteó la entidad merengue.

𝗟𝗢 𝗠𝗘𝗝𝗢𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗡𝗨𝗘𝗦𝗧𝗥𝗢𝗦 𝗛𝗜𝗡𝗖𝗛𝗔𝗦 😉



No compres productos de segunda, compra original 😎



👉 Compra aquí ▶️ https://t.co/i175W5wW4k#YDaleU pic.twitter.com/EwmVmZ4g2x — Universitario (@Universitario) November 4, 2022

Para los usuarios en redes sociales la respuesta del club crema fue en alusión a lo ocurrido en la temporada 2020 con el ‘compadre’. Ese año, Alianza descendió a la Liga 2 aunque luego, tras un reclamo válido y justificado en el TAS, se quedó en primera división y disputó la Liga 1 en 2021, año en el que salió campeón.

El cruce ‘marketero’ que sin duda alguna revivió el ‘folklore’ del fútbol entre los ‘compadres’ sin necesidad de incitar a la violencia, generando así ingresos. Pero no son los únicos ni los últimos. Por eso, a continuación recordamos los últimos ida y vuelta entre los clásicos rivales. Pase y lea.

Leao Butrón y su particular polo

En 2017, luego de once años, Alianza Lima se consagró campeón nacional tras ganar el Apertura y Clausura. El día del último partido, Leao Butrón, una de las figuras blanquiazules ese año, celebró con un particular polo en alusión a Universitario y a la burla que recibían los aliancistas por tantos años de sequía.

En la prenda del portero se vio la imagen tachada de una gallina y debajo la frase ‘Ahora dilo sin llorar’ y el hashtag #SeVieneElQuino que tan popular se hizo en el ámbito peruano y que servía para burlarse de los hinchas de Alianza Lima por los años sin festejos.

Este festejo se unió a las frase de Butrón que insinuó que Comerciantes Unidos fue incentivado para empatarles en Matute. “Tenían 140 mil razones para ganarnos, pero ya lo ven somos campeones y esas 140 mil razones se van para el sur, guárdenselos” , dijo.

“Muchos me critican por ponerme un polo inapropiado en los festejos, pero en ningún momento tuve intención de mostrar una imagen que agreda al rival. Sucede que a la cancha bajaron algunos hinchas y me dieron ese polo que llevaba un mensaje que todo el año lo estuvieron utilizando los hinchas de la ‘U’, pero de ahí en más si tengo que ofrecer disculpas por lo que hice no tengo problema alguno en hacerlo. Quiero que me entiendan que fue un momento de mucha alegría porque se había conseguido el título nacional”, se disculpó después el golero.

Leao Butrón y el polo que causó controversia tras el título aliancista en 2017. (Foto: Agencias)

Bengoechea contra el ‘Puma’ Carranza

Entre 2017 y 2019, Alianza Lima peleó siempre el título nacional. En 2017 la ganó. Un año después perdió la final ante Sporting Cristal. Y en 2019, llegó a la definición por el campeonato tras ganar el Clausura que luchó fecha a fecha justamente con Universitario.

En la fecha 13 del Clausura, los íntimos lograron un triunfazo en Arequipa al ganarle 3-2 a Melgar y se adueñaron de la punta que no soltaría más. Días antes, José Luis Carranza, el ‘Puma’, ídolo de la ‘U’, declaró que el cuadro victoriano tenía “un equipo muy malo” y que “este campeonato y arbitraje son un asco”. Además, afirmó que “Bengoechea tiene la costumbre de campeonar con la ayuda de los árbitros”.

Estas palabras fueron recordadas en la conferencia de prensa que realizó el entonces entrenador blanquiazul tras la victoria. Y el uruguayo aprovechó para responder. “El ‘Puma’ Carranza es muy chistoso, siempre le gusta hacer chistes”, afirmó irónicamente Pablo Bengoechea.

“De fútbol yo siempre responderé todo lo que quieran, pero evito entrar en polémicas. Simplemente ese tipo de declaraciones (la de José Luis Carranza) me dan risa, porque creo que todos vemos fútbol los fines de semana. Todos sabemos qué pasa en el campeonato”, concluyó de manera contundente.

Pablo Bengoechea sacó campeón a Alianza Lima en 2017. (Foto: Archivo)

‘U’ y el fantasma de la B

En Ate tienen muy presente el drama que se vivió en La Victoria en el 2020. Y no dejan pasar ninguna oportunidad para recordárselos. Más aún si se trata de un clásico como el que se jugó a principios de año en el Monumental. De hecho, fue el primer choque entre los ‘compadres’ a estadio lleno -solo hinchada local- después del peor momento de la pandemia del COVID-19.

Para ese clásico, jugado por el Torneo Apertura, los hinchas cremas prepararon una fiesta a lo grande y un recibimiento especial para el eterno rival. En la tribuna oriente se vio un inmenso mosaico de un fantasma con la letra “B” en el medio, el mismo que hace alusión al descenso de un equipo.

Ataúdes, fantasmas y cánticos como “poropopó, poropopó, el que no salta es de segunda división” maquillaron la gran fiesta del fútbol peruano. Aunque en el campo de juego el que celebró fue el equipo victoriano con una goleada contundente por 4-1.

El ‘Succar challenge’

Un nuevo clásico -esta vez en el estadio Alejandro Villanueva- y un nuevo episodio entre los ‘compadres’. Por el Torneo Clausura, Alianza recibió a la ‘U’ en Matute, su casa, ante 30 mil hinchas abarrotando cada una de las gradas del coloso de Matute.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, Universitario acabó saliendo victorioso del encuentro por 2-0. El segundo gol, convertido por Alexander Succar de penal, fue lo que trajo consigo el ‘Succar challenge’ debido a su celebración.

Luego de vencer al portero Ángel Campos con un disparo potente, el atacante festejó llevando la mano a su frente y mirando a las cuatro tribunas del escenario aliancista, como si buscara algo entre la multitud .

Tras esto recibió una segunda tarjeta amarilla y por acumulación salió expulsado. Al final, esta celebración tan particular se volvió tendencia en redes sociales. Miles de hinchas cremas han imitado este gesto y lo han capturado a través de fotos y videos. Tan popular ha sido esta tendencia que ha sido bautizada como el ‘Succar Challenge’.





