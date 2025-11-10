El sorpresivo banderazo en Matute, el incidente en Campo Mar y el susto por Heidy Padilla: Lo que no se vio de la primera final del fútbol femenino entre Alianza Lima y la ‘U’

Una banderola gigante con la frase “Nunca jugarán solas” y cientos de hinchas en la explanada norte del estadio Alejandro Villanueva. Así fue el sorpresivo y emotivo banderazo de despedida que tuvieron las chicas de Alianza Lima Femenino antes de subir al bus que las llevaría hacia el sur de Lima con dirección a Campo Mar para enfrentar a Universitario en la primera final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025. Entre cánticos, aplausos y videos, hincha y jugadores se prometieron una sola cosa: regresar a casa con el mejor resultado posible. No fue victoria, pero sí un empate valioso (0-0) porque este sábado 15 de noviembre, en Matute, podrán dar el golpe final para conseguir el bicampeonato.

El viaje duró menos de una hora, pero sirvió para que el técnico José Letelier repase algunas jugadas y motivar a sus dirigidas. En Alianza siempre se sintieron lo que son, las actuales campeonas nacionales y ganadoras del Torneo Apertura. Y en ambas finales les ganaron a la ‘U’.

Las cremas, por su parte, esperaron su revancha cual leonas heridas. Las máximas campeonas de la disciplina con diez títulos -Alianza lo es desde que se creó la Liga Femenina, en 2023, con tres títulos- quieren recuperar el trono, cueste lo que cueste.

El partido se jugó como tal, como una final. Es decir, trabado, con pierna fuerte y mala cara, con intensidad. Fueron las visitantes las que contaron con mejores opciones de gol. Tacilla, una lateral con mucha proyección, contó con las más claras para las íntimas: un cabezazo en el primer tiempo y un remate al palo en la segunda mitad. Pero la ‘U’ también supo golpear con un disparo de larga distancia de Cisneros que Maryory Sánchez atajó en dos tiempos.

Los incidentes en Campo Mar

La primera final también tuvo incidentes que debieron evitarse. Y es que estaba establecido que el encuentro se jugaría a puertas cerradas debido a que Campo Mar -al no ser un estadio con tribunas- no cuenta con garantías para que tenga público. Sin embargo, la delegación aliancista se llevó la sorpresa que en uno de los lados del campo habían hinchas cremas con banderolas.

“El club local y el delegado del partido permitieron el ingreso de más de 200 hinchas y barristas, quienes se ubicaron alrededor del campo sin ningún tipo de control ni medida de seguridad adecuada”, fue el descargo íntimo horas después en un comunicado.

La hinchada de Universitario de Deportes en Campo Mar. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

“Nuestra institución, in situ, realizó el reclamo correspondiente solicitando la suspensión inmediata del partido hasta que el público fuera retirado. Sin embargo, el delegado determinó que el encuentro continuara, desestimando la evidente vulneración del reglamento y exponiendo a nuestra delegación a un entorno hostil e inseguro", añadió.

Afortunadamente la policía logró poner orden y el incidente no llegó a mayores, aunque Alianza ha informado que tomarán las cartas correspondientes del asunto. Por otro lado, desde este Diario intentamos comunicarnos con el club crema para conocer su descargo, pero no obtuvimos respuestas.

Alianza Lima y una preocupación más

En Matute aún se siguen lamentando la lesión de Annaysa Silva, una de sus refuerzos para la temporada. La brasileña se quedó fuera de las finales en la semifinal de vuelta ante Carlos A. Mannucci. Y pese a que aún no digieren su ausencia, en Alianza ahora jugarían sin Heidy Padilla, una de las referentes.

La futbolista venezolana sufrió un golpe muy duro en la rodilla derecha, por lo que es muy probable que esté en el partido de vuelta que se jugará este sábado. Hasta el cierre de esta nota el club no comunicó de manera oficial la gravedad de la lesión, pero sus gestos de dolor y la cara de preocupación de sus compañeros hacen presagiar un panorama complicado.

