Alianza Lima y Universitario de Deportes miden fuerzas este sábado 27 de junio por la semifinal de ida del Torneo Apertura de la Liga Femenina. El encuentro programado entre las blanquiazules y las cremas tendrá lugar en el estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador. En la siguiente nota puedes consultar detalles del partido y su emisión en señal abierta y/o online.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima y Universitario por la semifinal del Torneo Apertura 2026?

Este sábado 27 de junio, Universitario de Deportes y Alianza Lima se enfrentan en las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. Ambos equipos buscarán la ventaja en la semifinal de ida y consagrarse como el campeón de la temporada. El duelo se jugará en el estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador, ubicado en Lima.

Alianza Lima vs Universitario de Deportes EN VIVO por la semifinal de ida del Torneo Apertura de la Liga Femenina | Foto: Liga Femenina FPF

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Universitario EN VIVO?

De acuerdo con lo compartido por las redes sociales y fuentes oficiales, el partido iniciará a la 1:00 p.m. (horario local de Perú).

¿Dónde ver Alianza Lima vs Universitario EN VIVO por la semifinal del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026?

Para sintonizar el partido Alianza Lima vs Universitario de Deportes EN VIVO y EN DIRECTO deberás conectarte al canal oficial de YouTube Bicolor+.