Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentan este domingo 22 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva, desde las 11:00 a. m. (hora peruana), por la final de vuelta del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Las blanquiazules necesitan remontar el 3-1 sufrido en el partido de ida para quedarse con el segundo certamen de la temporada y forzar una definición por el título nacional. Por su parte, las ‘Leonas’ tienen la primera opción de celebrar: un empate en Matute les bastará para conquistar el Clausura y proclamarse campeonas nacionales tras haber ganado el Apertura. A continuación, conoce los horarios y canales de televisión para ver Alianza Lima vs. Universitario EN VIVO y EN DIRECTO.

Alianza Lima vs. Universitario EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver la transmisión ONLINE de la final de vuelta del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. (Foto: GEC)

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Universitario EN VIVO HOY?

La final de vuelta del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026 se disputará este domingo 22 de noviembre, desde las 11:00 a. m. (hora peruana), en el estadio Alejandro Villanueva. Estos son los horarios para otros países:

Perú, Colombia y Ecuador: 11:00 a. m.

Bolivia y Venezuela: 12:00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 1:00 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Universitario EN VIVO HOY?

El clásico femenino será transmitido por señal abierta a través de América TV, en los canales 4 y 704 HD. También podrás seguir el encuentro vía streaming mediante América TVGo.

Además, el partido estará disponible por Bicolor+ Premium, señal que se puede contratar a través de la plataforma TV360 by Bitel por S/6,99. Para completar el registro, los usuarios deben enviar la palabra BICOLOR al número 6363, siguiendo las indicaciones del servicio.

¿Cómo llegan Alianza Lima y Universitario?

Alianza Lima afronta la revancha con la obligación de remontar el resultado de la primera final. Las blanquiazules cayeron por 3-1 ante Universitario en el estadio Monumental y ahora necesitan ganar por tres goles de diferencia para quedarse con el Torneo Clausura y forzar una definición por el título nacional. El equipo íntimo tendrá que aprovechar su localía y buscar una actuación sin margen de error.

Universitario, en cambio, llega con una ventaja importante tras imponerse en el primer encuentro. Las dirigidas por el conjunto crema pueden asegurar el campeonato con un empate en Matute, pues ya conquistaron el Torneo Apertura. Si vuelven a quedarse con el Clausura, serán proclamadas campeonas nacionales de la temporada 2026 sin necesidad de disputar una final adicional.

Alineaciones posibles del Alianza Lima vs Universitario