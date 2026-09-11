Por Redacción EC

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO: previa y últimas noticias del clásico del Torneo Clausura

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  • El minuto a minuto del duelo podrás seguirlo en esta misma nota de El Comercio, donde encontrarás el resumen de las mejores jugadas, los goles, las polémicas y toda la fiesta que suele caracterizar al enfrentamiento entre victorianos y merengues. 

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  • En tanto, si deseas ver el clásico vía streaming, podrás hacerlo en la web de L1 Max, así como en servicios como DGO, Zapping TV y Mi Fibra, entre otros. 

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  • ¿Qué canal transmitirá el clásico en vivo?
  • El choque entre Alianza Lima y Universitario de Deportes será transmitido en vivo y en directo por el canal Liga 1 Max para todo el territorio peruano. Para que puedas ver esta señal desde la comodidad de tu hogar, tienes que contratar el servicio a través de diferentes cableoperadores como Best Cable, Claro TV, DirecTV y Movistar TV, entre otros.
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  • El compromiso comenzará a las 8 p.m . y tendrá como escenario el estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’ , ubicado en el distrito limeño de La Victoria. 

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  • Tenemos clásico. Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentan este sábado 12 de septiembre por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 – 2026. Puedes seguir el minuto a minuto de este partido en esta nota de El Comercio.

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