Universitario de Deportes venció 1-0 a Alianza Lima en el clásico disputado el sábado 4 de abril de 2026 por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1. El único gol del encuentro lo marcó Martín Pérez Guedes, quien definió con precisión para darle el triunfo a los cremas en el Estadio Monumental. El duelo también tuvo polémica, ya que el VAR evitó la expulsión temprana de Luis Advíncula. Con este resultado, Universitario cortó el invicto de su clásico rival y se mete en la pelea por los primeros lugares del campeonato.

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