Universitario derrotó 1-0 a Alianza Lima en el Estadio Monumental, por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Universitario derrotó 1-0 a Alianza Lima en el Estadio Monumental, por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Por Redacción EC

Alianza Lima y Universitario vuelven a escribir una página más en la historia del Clásico del fútbol peruano, por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. En esta ocasión, el estadio Alejandro Villanueva será el escenario en el que los protagonistas de ambas escuadran buscan sumar y acercarse al único líder: Deportivo Garcilaso.

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