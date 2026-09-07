Alianza Lima y Universitario vuelven a escribir una página más en la historia del Clásico del fútbol peruano, por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. En esta ocasión, el estadio Alejandro Villanueva será el escenario en el que los protagonistas de ambas escuadran buscan sumar y acercarse al único líder: Deportivo Garcilaso.

La Victoria atestiguará una nueva edición del Clásico nacional cuando los ‘Merengues’ visiten a los ‘Íntimos’ en búsqueda de acortar distancias con el solitario primero lugar del Clausura, mismo que hace dos fechas se llevó tres puntos del mismo escenario al vencer por la mínima a los locales.

Sin embargo, la jornada 8 resultó ser un trastabille más para ambos equipos: los de Pablo Guede empataron 1-1 con Juan Pablo II en su visita a Chongoyape (Lambayeque), mientras que los dirigidos por Héctor Cúper no pudieron hacer respetar la localía e igualaron 2-2 ante Comerciantes Unidos en el estadio Monumental de Ate.

Fecha, hora y canal para ver el Alianza Lima vs. Universitario

El partido entre Alianza Lima y Universitario se jugará este sábado 12 de septiembre a las 8 p. m. (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

Para los ‘Blanquiazules’ será su cuarto partido como locales en lo que va del Torneo Clausura, mientras que para los ‘Crema’ será el quinto partido que juegue como visitante.

El duelo será transmitido por la señal de L1 Max, mientras que otra opción para seguir el clásico del fútbol peruano es vía streaming con L1 Play.

Alianza Lima y sus chances en el Clausura

Como ganador del Torneo Apertura, los ‘Íntimos’ ya tienen un lugar en los play-off al final de la temporada; sin embargo, el objetivo de hacerse del Clausura tendrá un punto de inflexión en el próximo duelo con la ‘U’.

Los de La Victoria solo han acumulado 13 puntos de 21 posibles, tras sumar tres triunfos, cuatro empates y una derrota. Esa única caída fue el 0-1 ante el líder del torneo, Deportivo Garcilaso, en Matute.

Universitario y su racha en Matute

Los ‘Merengues’ necesitan sumar todos los puntos posibles para no alejarse del primer lugar en el Clausura: hasta ahora ha sumado 17 de 21 unidades posibles tras cinco triunfos, dos empates y una derrota. Esa única caída por 2-0 en el Cusco ante Cienciano en la fecha 3.

Sin embargo, su mayor estadística a favor para el cuadro ‘Crema’ será el acumular seis partidos sin conocer la derrota en el Alejandro Villanueva. El último antecedente de un triunfo local se remonta al 4 de noviembre de 2018 cuando los ‘Íntimos’ se impusieron por 2-1.

Desde entonces, la ‘U’ ha salido de La Victoria con cuatro triunfos y dos empates; el más significativo en el 0-2 por el partido de vuelta en la final del 2023.

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