Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentan por la final de vuelta del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. El partido está pactado para este domingo 22 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva, donde las blanquiazules buscarán darle vuelta al 3-1 recibido la semana pasada en el Monumental y quedarse con el segundo certamen de la temporada.

El reto no es fácil para Alianza Lima. Solo una victoria por tres goles de diferencia le permitirá ganar el Torneo Clausura y forzar una definición por el título nacional. Por eso, el margen de error es corto y tendrán que hacer un partido impecable para lograr la hazaña.

Las ‘Leonas’, en cambio, están ante una oportunidad inmejorable para cerrar la temporada con una alegría. Ya lograron el Torneo Apertura y si se quedan también con el Clausura, se proclamarán automáticamente campeonas nacionales. Un empate en Matute les bastará para dar la vuelta olímpica.

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¿Cuándo se juega Alianza Lima vs. Universitario?

La final de vuelta del Torneo Clausura 2026 se disputará este domingo 22 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva. Alianza Lima será local en Matute y tendrá la obligación de revertir el 3-1 de la ida.

¿A qué hora será el partido?

El clásico comenzará a las 11:00 a.m. en Perú, Colombia y Ecuador. Estos son los horarios para otros países:

Bolivia y Venezuela: 12:00 p.m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 1:00 p.m.

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs. Universitario?

La final de vuelta de la Liga Femenina 2026 será transmitida por señal abierta de América TV, a través de los canales 4 y 704 en HD. También podrás verlo vía streaming por América TVGo.

Además, el partido se podrá seguir por Bicolor+ Premium, señal disponible a través de la plataforma TV360 by Bitel. El acceso tiene un costo de S/6,99. Para completar el registro, los usuarios deben enviar la palabra BICOLOR al número 6363, según las indicaciones del servicio.

¿Qué está en juego en esta final?

Universitario ya conquistó el Torneo Apertura y tendrá la posibilidad de quedarse con el título nacional de manera directa si también gana el Clausura. Las ‘Leonas’ vencieron 3-1 en la ida en el Monumental, sacaron ventaja en el marcador global y necesitan un empate para salir campeonas.

Por su parte, Alianza Lima tiene la necesidad de marcar tres goles como mínimo para quedarse con el Torneo Clausura y forzar una definición por el título nacional. Las blanquiazules bsucan celebrar una victoria holgada en su propia casa.

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