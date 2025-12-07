Alianza Lima vs. Universitario en vivo medirán fuerzas hoy, domingo 7 de diciembre del 2025 por la primera final de la Liga Femenina, desde el estadio Alejandro Villanueva. La transmisión del partido estará a cargo de la señal de América TV y Movistar Deportes, y vía streaming por América TVGO y Movistar Play. Es importante resaltar que la hora oficial de inicio del partido es a las 15:00 (hora peruana). De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.

VIDEO RECOMENDADO Mira los partidos de tu equipo favorito en la Liga 1 Te Apuesto mediante DirecTV y Liga 1 Max en vivo.