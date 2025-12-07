Alianza Lima vs. Universitario en vivo medirán fuerzas hoy, domingo 7 de diciembre del 2025 por la primera final de la Liga Femenina, desde el estadio Alejandro Villanueva. La transmisión del partido estará a cargo de la señal de América TV y Movistar Deportes, y vía streaming por América TVGO y Movistar Play. Es importante resaltar que la hora oficial de inicio del partido es a las 15:00 (hora peruana). De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.
