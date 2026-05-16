Ver Alianza Lima vs. Universitario de Deportes EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido desde el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 17 de mayo de 2026, a las 3:30 PM (hora peruana), que son las 5:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 2:30 PM de México y la 10:30 PM de España. ¿Dónde ver? La transmisión del clásico peruano estará a cargo de Bicolor+,el canal oficial de YouTube de laFederación Peruana de Fútbol. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de El Comercio.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.