Por Redacción EC

Alianza Lima y Universitario de Deportes protagonizarán una nueva edición del clásico del fútbol femenino peruano en la séptima fecha del Torneo Apertura 2026. Ambos equipos llegan igualados en puntaje, por lo que este encuentro será determinante en la lucha por el primer lugar de la tabla.

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