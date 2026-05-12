Alianza Lima y Universitario de Deportes protagonizarán una nueva edición del clásico del fútbol femenino peruano en la séptima fecha del Torneo Apertura 2026. Ambos equipos llegan igualados en puntaje, por lo que este encuentro será determinante en la lucha por el primer lugar de la tabla.

El compromiso está programado para el domingo 17 de mayo a las 15:30 (hora peruana) y se disputará en el estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria. El escenario íntimo será testigo de un duelo que promete alta intensidad y gran convocatoria.

En cuanto a la transmisión, el clásico podrá verse en vivo a través de Bicolor+, el canal oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol, lo que permitirá que los hinchas sigan el partido desde cualquier parte del mundo.

El choque llega con antecedentes recientes muy competitivos, ya que ambos equipos disputaron la final de la temporada pasada, donde Alianza Lima se consagró campeón. Ahora, Universitario buscará revancha, mientras que las ‘blanquiazules’ intentarán reafirmar su dominio en el fútbol femenino nacional.