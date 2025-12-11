Alianza Lima manifestó su inconformidad con la designación de la sede para la final de vuelta de la Liga Femenina 2025 ante Universitario de Deportes, programada para jugarse en el estadio VIDU. El club blanquiazul emitió un comunicado oficial en el que expresa su “absoluto rechazo” a que el partido decisivo se dispute en un recinto colindante a Campo Mar, lugar que recientemente fue sancionado por la Comisión de Disciplina de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) debido a incidentes ocurridos en la final del Clausura.

La dirigencia de Alianza argumentó que la elección del VIDU no cumple con las condiciones mínimas de seguridad ni con los protocolos exigidos para un cotejo de esta envergadura, más aún considerando los antecedentes de irregularidades vividos anteriormente en esa misma zona. En su pronunciamiento, el club calificó como “negligente” la decisión de las autoridades al optar nuevamente por un espacio que, a su juicio, no ofrece garantías adecuadas para las delegaciones y el desarrollo del partido.

A pesar de su protesta, Alianza Lima confirmó que asistirá al encuentro y jugará la final de vuelta, aunque adelantó que lo hará con inversión propia en seguridad y respaldado por medidas legales para verificar que se cumplan estrictamente las normas de ingreso y protocolo. La vuelta del clásico femenino entre blanquiazules y cremas está programada para este sábado 13 de diciembre a las 3:00 p.m., luego de que Alianza tomara ventaja tras vencer 3‑1 en la final de ida jugada en el estadio Alejandro Villanueva.

La polémica se da en medio de un contexto ya tenso entre ambos clubes, luego de que en noviembre Alianza presentara denuncias ante la FPF por irregularidades en el ingreso de hinchas durante la final de ida en Campo Mar, situación que generó acciones legales y controversias previas al desenlace de la temporada. La resolución de esta disputa y el buen desarrollo del partido de vuelta serán observados de cerca por la afición y las autoridades del fútbol femenino nacional.