Este domingo 14 de septiembre, Universitario vs. Alianza Lima se miden EN VIVO por la jornada 8 el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025 desde el Campo Mar U (Lurín). El emocionante clásico entre cremas y blanquiazules iniciará a las 3:00 p.m hora peruana y será clave para definir el liderato. La ‘U’ viene de vencer 4-1 a Carlos A. Mannucci en condición de visitante. Las dirigidas por Andrés Usme son líderes por diferencia de goles. Actualmente, tienen 21 puntos. Por su parte, Alianza goleó 3-0 a la Universidad César Vallejo en su útimo partido. Las blanquiazules tendrán que sumar un triunfo más si quiere ser punteras absolutas del Torneo Clausura. ¿Dónde ver el partido EN VIVO? La transmisión estará a cargo de los canales América TV y Movistar Deportes, pero también podrás seguir la cobertura por la web de El Comercio.

