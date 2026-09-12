En un partido lleno de fricciones propio del Clásico del fútbol peruano, Matías Di Benedetto se ganó la tarjeta amarilla tras una jugada en la que evitó que Alianza Lima concrete un ataque que pudo igualar el marcador. Gracias a su acción, Universitario mantiene el 0-1 en el duelo por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1.
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