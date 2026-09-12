En un partido lleno de fricciones propio del Clásico del fútbol peruano, Matías Di Benedetto se ganó la tarjeta amarilla tras una jugada en la que evitó que Alianza Lima concrete un ataque que pudo igualar el marcador. Gracias a su acción, Universitario mantiene el 0-1 en el duelo por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1.

Todo comenzó con un contragolpe de Erick Castillo, quien no dudó en enviar, desde el centro del campo, un pase largo para Jairo Vélez. Frente a él se paró el ‘5′ merengue quien no tuvo mejor reacción que evitar la proyección del atacante tomándolo del cuerpo.

La obtrucción no pasó desapercibida y el árbitro Micke Palomino se llevó la mano al bolsillo al minuto 45+1 para mostrar la primera tarjeta amarilla del encuentro a un jugador, esta vez para Matías Di Benedetto.

Sin embargo, el defensa ‘crema’ no fue el primero en recibir una cartulina, pues minutos antes el juez se encargó de amonestar con la misma cartulina al DT ‘blanquiazul’, Pablo Guede, por constantes reclamos tras el gol de Alex Valera.

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Este sábado 12 de septiembre, Alianza Lima y Universitario de Deportes se vuelven a enfrentar por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026.

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