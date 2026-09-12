Matías Di Benedetto y Jairo Vélez en una jugada dividida en el Alianza Lima vs. Universitario, el 12 de septiembre de 2026. (Captura de X @L1MAX_)
Matías Di Benedetto y Jairo Vélez en una jugada dividida en el Alianza Lima vs. Universitario, el 12 de septiembre de 2026. (Captura de X @L1MAX_)
Por Redacción EC

En un partido lleno de fricciones propio del Clásico del fútbol peruano, Matías Di Benedetto se ganó la tarjeta amarilla tras una jugada en la que evitó que Alianza Lima concrete un ataque que pudo igualar el marcador. Gracias a su acción, Universitario mantiene el 0-1 en el duelo por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.