El dato fue contundente, como un golpe nocaut. “Con más de media temporada de Liga 1 por delante, el club más grande del Perú impuso también un nuevo récord de taquilla al alcanzar la cifra de 23´159, 816.34 millones de soles, superando los S/22.670, 924.86 millones recaudados en la notable campaña 2022″. Fue un comunicado oficial del club Alianza Lima en su página web, donde daba cuenta de la relación incondicional que tiene con su hinchada, que agota entradas en horas. Esta temporada, en que ya fue campeón del Apertura, no hubo un solo partido en que no juegue con el aforo del Alejandro Villanueva lleno de bote a bote (unas 27 mil entradas promedio).

Una caldera. Un infierno.

El duelo de Alianza Lima frente a Universitario se llevará a cabo el sábado 22 de julio a partir de las 8:30 p.m. (hora peruana), en ese estadio, el Alejandro Villanueva de La Victoria. Los blanquiazules, vigentes bicampeones, buscarán reencontrarse con el triunfo ante miles de sus hinchas tras caer en un resultado sorpresivo ante Sport Boys, por su parte, el eterno rival viene de caer por 1-2 ante Corinthians, en lo que su eliminación de los play off de la Copa Sudamericana, sin embargo, en la Liga 1 comparte la punta con Sporting Cristal y Melgar, con 10 puntos a tres puntos de diferencia que el compadre.

Agotados los boletos para este encuentro, preguntamos a ex futbolistas campeones con la blanquiazul cuán influyente es Matute lleno, en circunstancias en que los rumores sobre cambios y salidas golpean el vestuario íntimo:

¿Los estadios llenos como Matute/La Caldera realmente pueden ganar partidos? ¿Por qué?

Fernando Martel - Exjugador de Alianza Lima

“No, amigo, si no tienes jugadores con personalidad y ganas de querer ganar, este lleno o esté vacío, es muy difícil. Usted puede tener el mejor equipo del mundo, pero si no tiene actitud... no ganas. Para mí el estadio lleno es un incentivo a correr, a meter, a buscar la pelota, pero a veces perjudica, porque hay jugadores que arrugan al ver la cancha así, llena y hay que ponerle pañales, en cambio, hay otros que a estadio lleno sacan lo mejor de su personalidad”.

Erick Osores -periodista y conductor en ESPN

“Crecí, en mis 46 años, primero con estadios llenos. Nacional lleno, tripletes, casa llena siempre. Ambiente. Sensación de que todo puede pasar. Después, con el tiempo, el campeonato peruano se hizo realmente un campeonato de soledad, de pocos hinchas, de dos o tres mil personas, de partidos con media cancha llena. Entonces, no valorar lo que está pasando hoy, en Matute, con los hinchas de Alianza Lima no se puede dejar pasar por alto. Hoy, jugar en Matute, es meterte en una cancha donde estás medio cero abajo desde el saque. Es realmente un infierno ir a Matute para cualquier equipo”.

Rodrigo Pérez - Exjugador de Alianza Lima

“Los estadios pueden tener un ambiente de generar presión al rival por la cantidad de gente, pero el resultado pasa por los jugadores. Te puede motivar un estadio lleno, pero no resuelve situaciones de juego”.

Jesús Mestas - Periodista identificado con AL

“Matute siempre será el jugador número 12 de Alianza, la presión qué se siente a la hora de los partidos es importante. Motiva al jugador y hace que salga ese plus que se necesita para ganar. Además, la cercanía que hay de las cuatro tribunas con la cancha también juega a favor de Alianza. Acuérdate por qué los argentinos bautizaron a Matute como la Caldera. Yo creo que en Matute a veces la tribuna gana los partidos”.

